Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:17
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
16:38
Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge değişimi ile dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla sporcuları bile kıskandırıyor!
Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler oyuncularının son hali zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de dizinin asi kızı Özge. Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç'ın yıllar içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti.Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Sevda Dalgıç, kaslı vücudu ile övgüleri topluyor. İşte Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi..