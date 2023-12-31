Giriş Tarihi: 31.12.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
06:31
Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge estetikli haliyle dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu olay!
Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Kaslı vücudu ile şoke eden Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son hali inanılmaz. Son olarak nişanlandığı haberini takipçileri ile paylaşan ve özel görüntülerini yayınlayan Sevda Dalgıç'ın son hali görenleri oldukça şaşırtıyor. Takipçilerine bol bol spor paylaşımlarında bulunan Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu övgüleri topluyor. İşte estetik operasyon geçirdiği de belli olan Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi...