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Haberler Galeri Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge estetikli haliyle dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu olay!
Giriş Tarihi: 31.12.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 06:31

Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge estetikli haliyle dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu olay!

Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Kaslı vücudu ile şoke eden Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son hali inanılmaz. Son olarak nişanlandığı haberini takipçileri ile paylaşan ve özel görüntülerini yayınlayan Sevda Dalgıç'ın son hali görenleri oldukça şaşırtıyor. Takipçilerine bol bol spor paylaşımlarında bulunan Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu övgüleri topluyor. İşte estetik operasyon geçirdiği de belli olan Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi...

Arka Sıradakiler’in asi kızı Özge estetikli haliyle dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç’ın kaslı vücudu olay!

Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Bir çoğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Merak edilen isimlerden biri de Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge oldu.

Arka Sıradakiler’in asi kızı Özge estetikli haliyle dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç’ın kaslı vücudu olay!

Kaslı vücudu ile şoke eden Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son hali inanılmaz.

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Arka Sıradakiler’in asi kızı Özge estetikli haliyle dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç’ın kaslı vücudu olay!

Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

Arka Sıradakiler’in asi kızı Özge estetikli haliyle dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç’ın kaslı vücudu olay!

Son olarak evlendiği haberini takipçileri ile paylaşan ve özel görüntülerini yayınlayan Sevda Dalgıç'ın son hali görenleri oldukça şaşırtıyor.

Arka Sıradakiler’in asi kızı Özge estetikli haliyle dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç’ın kaslı vücudu olay!

İsteme töreninde bu kareyi paylaşan oyuncu "Siz kahveyi neyli yaptınız? Benim kesin tuz acı ne varsa basarım diyip son anda kıyamamam" notunu düşmüştü.

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