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Haberler Galeri Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız! Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti!

'in asi kızı 'yi şimdilerde tanımak imkansız! Arka Sıradakiler'le ünlenen kaslı vücudu ile nefes kesti!

Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan 'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Arka Sıradakiler'in asi kızı ise geçtiğimiz yıllarda dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Kaslı vücudu ile şoke eden 'ın son hali inanılmaz. İşte estetik operasyon geçirdiği de belli olan ...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 12:57
Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız! Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti!

Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan 'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor.

Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız! Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti!

'in asi kızı ise geçtiğimiz yıllarda dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

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Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız! Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti!

Kaslı vücudu ile şoke eden 'in 'si 'ın son hali inanılmaz. İşte estetik operasyon geçirdiği de belli olan ...

Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız! Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti!

En son dizisinde yer alan oyuncu bir açıklamasında "Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa oldun Allah vergisi gibi olmuyor" demişti.

Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız! Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti!

Güzelliğiyle ve değişimiyle dikkat çeken Dalgıç'ın paylaşımları ve değişimi beğeni topluyor.

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