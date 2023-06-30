Giriş Tarihi: 30.06.2023 15:39
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
15:40
Arka Sıradakiler'in asi kızı Sevda Dalgıç'tan bikinili tatil pozları! Fit haliyle hayran bıraktı! Kaslı fiziğiyle sporcuları bile kıskandırıyor!
Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler oyuncularının son hali zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de dizinin asi kızı Özge. Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç'ın yıllar içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti.Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Sevda Dalgıç, kaslı vücudu ile övgüleri topluyor. Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç, tatil sezonunu açtı. Bikinili pozlarını 402 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarından ardı ardına yayınlayan oyuncu, fit ve kaslı fiziğiyle beğeni topladı.