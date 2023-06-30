Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Arka Sıradakiler'in asi kızı Sevda Dalgıç'tan bikinili tatil pozları! Fit haliyle hayran bıraktı! Kaslı fiziğiyle sporcuları bile kıskandırıyor!
Giriş Tarihi: 30.06.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 15:40

Arka Sıradakiler'in asi kızı Sevda Dalgıç'tan bikinili tatil pozları! Fit haliyle hayran bıraktı! Kaslı fiziğiyle sporcuları bile kıskandırıyor!

Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler oyuncularının son hali zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de dizinin asi kızı Özge. Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç'ın yıllar içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti.Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Sevda Dalgıç, kaslı vücudu ile övgüleri topluyor. Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç, tatil sezonunu açtı. Bikinili pozlarını 402 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarından ardı ardına yayınlayan oyuncu, fit ve kaslı fiziğiyle beğeni topladı.

Arka Sıradakiler’in asi kızı Sevda Dalgıç’tan bikinili tatil pozları! Fit haliyle hayran bıraktı! Kaslı fiziğiyle sporcuları bile kıskandırıyor!

Arka Sıradakiler'in asi kızıydı Sevda Dalgıç... 2007 yılında yayınlanan gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, inanılmaz değişimiyle görenleri şaşırttı.

Arka Sıradakiler’in asi kızı Sevda Dalgıç’tan bikinili tatil pozları! Fit haliyle hayran bıraktı! Kaslı fiziğiyle sporcuları bile kıskandırıyor!

Şimdilerde 39 yaşında olan Sevda Dalgıç, son olarak Avlu dizisinde yer almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sıradakiler’in asi kızı Sevda Dalgıç’tan bikinili tatil pozları! Fit haliyle hayran bıraktı! Kaslı fiziğiyle sporcuları bile kıskandırıyor!

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürdüren Dalgıç, sarıdan siyaha boyattığı saçlarıyla da 'Bambaşka biri olmuş' dedirtti.

Arka Sıradakiler’in asi kızı Sevda Dalgıç’tan bikinili tatil pozları! Fit haliyle hayran bıraktı! Kaslı fiziğiyle sporcuları bile kıskandırıyor!

İşte Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son hali...

Arka Sıradakiler’in asi kızı Sevda Dalgıç’tan bikinili tatil pozları! Fit haliyle hayran bıraktı! Kaslı fiziğiyle sporcuları bile kıskandırıyor!

Takipçilerine bol bol spor paylaşımlarında bulunan Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu övgüleri topluyor.

SON DAKİKA