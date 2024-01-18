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Haberler Galeri Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan’ı bir de şimdi görün! “Yıllar sanki tersine akmış”
Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 07:11

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan’ı bir de şimdi görün! “Yıllar sanki tersine akmış”

2000'li yılların efsanelerinden biri olan Arka Sıradakiler dizisinin yıldızı Bülent Çetinaslan'ı görenler gözlerine inanamıyor. Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan, sosyal medyada gündem oldu. Bir dönemin unutulmaz gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Şimdilerde 49 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. İşte yılların adeta dokunmadığı Bülent Çetinaslan'ın son hali…

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan’ı bir de şimdi görün! “Yıllar sanki tersine akmış”

2000'li yılların popüler dizisi Arka Sıradakiler, sosyal medyada gündem oldu. Birol Güven'in yapımcılığını, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncularının değişimi çok konuşuldu…

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan’ı bir de şimdi görün! “Yıllar sanki tersine akmış”

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncularının şimdi nasıl göründüğü merak konusu oldu...

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Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan’ı bir de şimdi görün! “Yıllar sanki tersine akmış”

Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan’ı bir de şimdi görün! “Yıllar sanki tersine akmış”

Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi.

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan’ı bir de şimdi görün! “Yıllar sanki tersine akmış”

Şimdilerde 49 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş.

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