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Haberler Galeri ‘Arka Sıradakiler'in Özge'si böyle görüntülendi! Sevda Dalgıç evleniyor!
Giriş Tarihi: 20.08.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 10:36

Arka Sıradakiler'in Özge'si böyle görüntülendi! Sevda Dalgıç evleniyor!

Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı. "Arka Sıralar" dizisinde "Özge" karakteriyle hafızalara kazıan oyuncu Sevda Dalgıç, Dilge Emir Güvenç'le geçen ay evlenmişti. Sevda Dalgıç önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Gelinliğini teslim alan Dalgıç, düğününde 3 farklı gelinlik giyeceğini söyledi.

‘Arka Sıradakiler’in Özge’si böyle görüntülendi! Sevda Dalgıç evleniyor!

Sevda Dalgıç önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Gelinliğini teslim alan Dalgıç, düğününde 3 farklı gelinlik giyeceğini söyledi.

‘Arka Sıradakiler’in Özge’si böyle görüntülendi! Sevda Dalgıç evleniyor!

Hürriyet'in haberine göre; "Arka Sıralar" dizisinde "Özge" karakteriyle hafızalara kazıan oyuncu Sevda Dalgıç, Dilge Emir Güvenç'le geçen ay evlenmişti. Dalgıç, 27 Ağustos'ta Boğaz'da düğün yapacaklarını söyledi.

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‘Arka Sıradakiler’in Özge’si böyle görüntülendi! Sevda Dalgıç evleniyor!

Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen Dalgıç, "Gelinliğimi sırtladım, gidiyorum. Hazırlıklar devam ediyor. Düğünümde üç farklı gelinlik giyeceğim.

‘Arka Sıradakiler’in Özge’si böyle görüntülendi! Sevda Dalgıç evleniyor!

Bu sırtladığım asıl gelinliğim. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Çünkü hayalimdi. Geçen yıl planlamıştık ama pandemi nedeniyle bu yıla kaldı" dedi.

‘Arka Sıradakiler’in Özge’si böyle görüntülendi! Sevda Dalgıç evleniyor!

SEVDA DALGIÇ'IN KASLI VÜCUDU OLAY!

Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Bir çoğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor.

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