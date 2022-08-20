‘Arka Sıradakiler’in Özge’si böyle görüntülendi! Sevda Dalgıç evleniyor!

Giriş Tarihi: 20.08.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 10:36

Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı. "Arka Sıralar" dizisinde "Özge" karakteriyle hafızalara kazıan oyuncu Sevda Dalgıç, Dilge Emir Güvenç'le geçen ay evlenmişti. Sevda Dalgıç önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Gelinliğini teslim alan Dalgıç, düğününde 3 farklı gelinlik giyeceğini söyledi.