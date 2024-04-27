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Haberler Galeri Arka Sokaklar'da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş tanınmaz halde! Şöhretin zirvesindeyken şimdi...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 06:41

Arka Sokaklar'da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş tanınmaz halde! Şöhretin zirvesindeyken şimdi...

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu. Daha sonra yollarını ayıran eski çift yaşamlarında da radikal değişikliğe gitmişti. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. İşte Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın son hali...

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş tanınmaz halde! Şöhretin zirvesindeyken şimdi...

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş tanınmaz halde! Şöhretin zirvesindeyken şimdi...

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü.

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Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş tanınmaz halde! Şöhretin zirvesindeyken şimdi...

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu.

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş tanınmaz halde! Şöhretin zirvesindeyken şimdi...

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Gamze Özçelik de Uğur Pektaş da kendilerini maneviyata verdi.

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş tanınmaz halde! Şöhretin zirvesindeyken şimdi...

Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekmişti. "Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin..."notunu eklemişti.

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