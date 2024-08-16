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Haberler Galeri Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızıydı...43 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Aydın şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...
Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 08:25

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızıydı...43 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Aydın şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Akademi Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu'nun kızı Pınar karakteriyle ününe ün katmıştı. Oyunculuk kariyerini zirvedeyken sonlandıran Pınar Aydın, gözlerden uzakta bir yaşam sürdürüyor. 43 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Aydın, Giresun'da yaşıyor. İşte Pınar Aydın'ın son hali...

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızıydı...43 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Aydın şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Türkiye Pınar Aydın'ı, 2004 yılında ATV'nin popüler yarışması Akademi Türkiye ile tanımıştı.Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Barış Akarsu, Özgür Çevik ve Pınar Aydın kısa sürede şöhretin zirvesine tırmanmıştı.

Kıvırcık saçları, güzelliği, güçlü sesi ve sempatik tavrıyla kısa sürede dikkat çeken Pınar Aydın yarışma bittiğinde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmuştu bile.

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızıydı...43 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Aydın şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Güzel seslerinin yanı sıra oyunculukta yapan isimlerden Barış Akarsu feci bir kaza sonucu genç yaşta aramızdan ayrılmıştı. Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın ise kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

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Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızıydı...43 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Aydın şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

"Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın uzun bir süredir oyunculuğa da müziğe de ara verdi,

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızıydı...43 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Aydın şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızıydı...43 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Aydın şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın Hürriyet'e verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" demişti.

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