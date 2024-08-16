Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
08:25
Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızıydı...43 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Aydın şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...
Akademi Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu'nun kızı Pınar karakteriyle ününe ün katmıştı. Oyunculuk kariyerini zirvedeyken sonlandıran Pınar Aydın, gözlerden uzakta bir yaşam sürdürüyor. 43 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Aydın, Giresun'da yaşıyor. İşte Pınar Aydın'ın son hali...