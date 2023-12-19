Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
12:36
Arka Sokaklar’ın Ezgi’si oyunculuktan umduğunu bulamayınca eski mesleğine döndü! Ela Yörüklü'den radikal karar...
2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Ela Yörüklü, şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atmıştı. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakteriyle boy göstreren tescilli güzel radikal bir karar aldı. Ela Yörüklü oyunculuğu bırakıp eski mesleğine geri döndü. Yörüklü, bakın şimdi ne iş yapıyor?