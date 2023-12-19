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Haberler Galeri Arka Sokaklar’ın Ezgi’si oyunculuktan umduğunu bulamayınca eski mesleğine döndü! Ela Yörüklü'den radikal karar...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 12:36

Arka Sokaklar’ın Ezgi’si oyunculuktan umduğunu bulamayınca eski mesleğine döndü! Ela Yörüklü'den radikal karar...

2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Ela Yörüklü, şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atmıştı. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakteriyle boy göstreren tescilli güzel radikal bir karar aldı. Ela Yörüklü oyunculuğu bırakıp eski mesleğine geri döndü. Yörüklü, bakın şimdi ne iş yapıyor?

Arka Sokaklar’ın Ezgi’si oyunculuktan umduğunu bulamayınca eski mesleğine döndü! Ela Yörüklü’den radikal karar...

Ela Yörüklü, Arka Sokaklar'da hayat verdiği Ezgi karakteri ile büyük beğeni toplamış ve başarılı oyunculuğu, güzelliğiyle adından söz ettirmişti.

Arka Sokaklar’ın Ezgi’si oyunculuktan umduğunu bulamayınca eski mesleğine döndü! Ela Yörüklü’den radikal karar...

2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Ela Yörüklü, şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atmıştı.

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Arka Sokaklar’ın Ezgi’si oyunculuktan umduğunu bulamayınca eski mesleğine döndü! Ela Yörüklü’den radikal karar...

İlk deneyimini 2018'de yayımlanan 'Kalk Gidelim' dizisinde yaşayan güzel oyuncu daha sonra Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'da rol aldı.

Arka Sokaklar’ın Ezgi’si oyunculuktan umduğunu bulamayınca eski mesleğine döndü! Ela Yörüklü’den radikal karar...

Ela Yörüklü Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra mesleğine geri döndüğünü sosyal medyadan duyurdu.

Arka Sokaklar’ın Ezgi’si oyunculuktan umduğunu bulamayınca eski mesleğine döndü! Ela Yörüklü’den radikal karar...

Yörüklü, Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra veteriner olarak görev yapmaya başladı.

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