Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! Mert ve Tibet’in yüzünü görenler…

* İnsanlar hep doğallıktan bahsediyor ama filtresiz de gezmemizi istemiyorlar galiba! Hamile fotoğrafıma inceltmem mi gerekiyor onu da bilemedim. Hamilelik dönemimde de bu tarz kötü yorumlara maruz kaldım. Hamile bir kadın bazen üzgün, bazen kaygılı çok karışık hisler yaşıyor. Bu süreçte sadece fiziksel ve biyolojik hisler yaşamıyorsunuz, psikolojik olarak da etkilendiğiniz bir dönem. Benim hamilelik sürecim zor geçti, son iki ayı yatarak tamamladım. Erken doğum riskim vardı, operasyon geçirdim sadece ihtiyaç için kalktım yataktan.