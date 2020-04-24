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Haberler Galeri Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! Mert ve Tibet’in yüzünü görenler…

’ın ’ı ile eşi ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! ve ’in yüzünü görenler…

Güzel sunucu ile 'ın 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında örnek evliliklerden biri olarak gösterilen ünlü çift geçtiğimiz ocak ayında ikizleri ve 'i kucaklarına almışlardı. Ezgi Sertel, Ozan Çobanoğlu çifti sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden… İkizleriyle sık sık paylaşım yapmalarına rağmen ünlü çift yüzlerini ilk kez gösterdi. Ezgi Sertel, Ozan Çobanoğlu çiftinin ikizleri Mert ve Tibet, 3 aylık oldu. İşte merak edenler için Mert ve Tibet bebekler…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:38
Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! Mert ve Tibet’in yüzünü görenler…

Sunucu , 2016 yılında oyuncu ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz ocak ayında da ikizleri ve 'i dünyaya getirmişti...

Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! Mert ve Tibet’in yüzünü görenler…

Ünlü sunucunun ikiz bebekleri 3 aylık oldu. çocuklarının yüzünü ilk kez 'da gösterdi.

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Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! Mert ve Tibet’in yüzünü görenler…

Sertel fotoğrafların altına şu notu düştü: "Bu sene çocuklarımın ilk Bayramı.. Tabii şuan hiçbir şey anlamasalar da her yıl coşkuyla kutlayacakları M. Kemal Atatürk'ü her daim minnetle anacakları güzel bir bayram günü olacak.. 100.yılında Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum "

Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! Mert ve Tibet’in yüzünü görenler…

Daha önce iki kez bebeğini kaybeden eşi ile ilişkisini, hamileliğini ve sosyal medyada yaşadıklarını 2. Sayfa programına anlatmıştı...

Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! Mert ve Tibet’in yüzünü görenler…

* Ozan 'ben bir oyuncuyla yapamam' demiş. Sonra bir gün 'Ezgi'yi Allah sahibine bağışlasın yok ya bana bağışlasın' demiş.

Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! Mert ve Tibet’in yüzünü görenler…

* Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık.

Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! Mert ve Tibet’in yüzünü görenler…

* İnsanlar hep doğallıktan bahsediyor ama filtresiz de gezmemizi istemiyorlar galiba! Hamile fotoğrafıma inceltmem mi gerekiyor onu da bilemedim. Hamilelik dönemimde de bu tarz kötü yorumlara maruz kaldım. Hamile bir kadın bazen üzgün, bazen kaygılı çok karışık hisler yaşıyor. Bu süreçte sadece fiziksel ve biyolojik hisler yaşamıyorsunuz, psikolojik olarak da etkilendiğiniz bir dönem. Benim hamilelik sürecim zor geçti, son iki ayı yatarak tamamladım. Erken doğum riskim vardı, operasyon geçirdim sadece ihtiyaç için kalktım yataktan.

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