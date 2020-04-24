Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel ikiz bebeklerini sosyal medyadan paylaştılar! Mert ve Tibet’in yüzünü görenler…

Güzel sunucu Ezgi Sertel ile Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında örnek evliliklerden biri olarak gösterilen ünlü çift geçtiğimiz ocak ayında ikizleri Mert ve Tibet'i kucaklarına almışlardı. Ezgi Sertel, Ozan Çobanoğlu çifti sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden… İkizleriyle sık sık paylaşım yapmalarına rağmen ünlü çift yüzlerini ilk kez gösterdi. Ezgi Sertel, Ozan Çobanoğlu çiftinin ikizleri Mert ve Tibet, 3 aylık oldu. İşte merak edenler için Mert ve Tibet bebekler…