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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri idi... Maneviyata yönelen Uğur Pektaş'ın eski halini unutun! Şimdilerde tanımak çok zor!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 07:04

Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri idi... Maneviyata yönelen Uğur Pektaş'ın eski halini unutun! Şimdilerde tanımak çok zor!

Survivor ile adını duyurduktan sonra oyunculuğa adım atan ve Arka Sokaklar'ın ilk sezonlarında Murat Komiser olarak hafızalara kazınan Uğur Pektaş, her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelmişti. Değişimi ile şaşırtan Uğur Pektaş'ın şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Eski eşi Gamze Özçelik'ten Murathan adında bir oğlu olan oyuncu sosyal medya hesabında zaman zaman oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımlar yapıyor. İşte Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş'ın son hali...

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri idi... Maneviyata yönelen Uğur Pektaş’ın eski halini unutun! Şimdilerde tanımak çok zor!

45 yaşındaki oyuncu Uğur Pektaş, son haliyle sosyal medyayı salladı. Uğur Pektaş'ın son paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri idi... Maneviyata yönelen Uğur Pektaş’ın eski halini unutun! Şimdilerde tanımak çok zor!

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmişti.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri idi... Maneviyata yönelen Uğur Pektaş’ın eski halini unutun! Şimdilerde tanımak çok zor!

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu. Daha sonra yollarını ayıran eski çift şimdilerde eskisinden çok farklı yaşantıları ile dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri idi... Maneviyata yönelen Uğur Pektaş’ın eski halini unutun! Şimdilerde tanımak çok zor!

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri idi... Maneviyata yönelen Uğur Pektaş’ın eski halini unutun! Şimdilerde tanımak çok zor!

Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekmişti. "Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin..."notunu eklemişti.

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