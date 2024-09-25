Giriş Tarihi: 25.09.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
07:04
Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri idi... Maneviyata yönelen Uğur Pektaş'ın eski halini unutun! Şimdilerde tanımak çok zor!
Survivor ile adını duyurduktan sonra oyunculuğa adım atan ve Arka Sokaklar'ın ilk sezonlarında Murat Komiser olarak hafızalara kazınan Uğur Pektaş, her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelmişti. Değişimi ile şaşırtan Uğur Pektaş'ın şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Eski eşi Gamze Özçelik'ten Murathan adında bir oğlu olan oyuncu sosyal medya hesabında zaman zaman oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımlar yapıyor. İşte Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş'ın son hali...