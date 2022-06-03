Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı! İnanılmaz değişimiyle şoke etti! Bakın şimdi ne yapıyor?

Bir zamanların iddialı yarışmacısıydı Pınar Aydın. 2004 yılında ATV'de yayınlanan müzik yarışması 'Akademi Türkiye'nin üçüncüsü, Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın ise Pınar'ı... 40 yaşını dolduran Pınar Aydın kıvırcık saçları, güzel sesi ve sıcacık mizacıyla Türk halkının beğenisinin toplamıştı. 2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile evlenen iki çocuk annesi Aydın, son yıllarda gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşıyor.