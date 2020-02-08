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  • Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kiminle evli? Duyanlar çok şaşırıyor

'ın bakın kiminle evli? Duyanlar çok şaşırıyor

2006 yılından beri yayınlanmakta olan dizisinde Emniyet Müdürü karakterine hayat veren son bölüme damga vurdu. Arka Sokaklar dizide, Emniyet Müdürü Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin'in hayatı merak konusu oldu. Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 yılında 'da dünyaya gelmiştir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişen ve 1961 yılında ailesine katılan Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapmıştır. 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev alan Ergin birçok radyo oyununda da görev üstlendi. Zafer Ergin'in ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. İşte merak edenler için Zafer Ergin'in ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Giriş Tarihi: 08.02.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 12:44
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kiminle evli? Duyanlar çok şaşırıyor

adlı dizide, Emniyet Müdürü Rıza Soylu karakterini canlandıran son bölümde herkesi şaşırttı. Büyük ilgi gören dizisi Arka Sokaklar, 541. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Rıza babanın istifa kararı alması damga vurdu. Arka Sokaklar 541. son bölümde neler oldu? Adnan isimli iş adamı kayıptır. Karısı Arzu'dan bilgi alınır. Kadın Dursun isimli bir çalışanın tazminatsız işten kovulması üzerine sorun çıkardığını ve ondan şüphelendiklerini söyler. Dursun suçlamaları reddeder. Peki Adnan'ın başına ne gelmiştir?

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kiminle evli? Duyanlar çok şaşırıyor

Nevres karısı ve kızının katilinin Tarık olduğunu öğrenmiştir. İntikam almaya yeminlidir. Nevres, 'un işlek meydanlarından birinde büyük bir patlama düzenler. Adamı Yahya, canlı bombayı patlamayı gerçekleştirir ve kaçar. Saldırıda yaralılar vardır. Patlamanın olduğu yerde tesadüfen Arda'da vardır. Ekip Arda'nın nerede olduğunu bilmez, bir süre de ulaşılamayınca meraklanırlar. Arda'yı aramaya başlarlar. Savcı Fahri, Nevres'in yakalanmaması sebebiyle Rıza Baba'ya büyük baskı yapar. Rıza bu başarısızlığı kendisine yediremez.

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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kiminle evli? Duyanlar çok şaşırıyor

İstifa etmek ister, Rıza Baba istifa edecek midir? Mehmet, oğlu Kerem'e köpek sahiplenip, hediye etmiştir. Köpek kaçar ve Kerem köpeğini bulmak için internette videolarını gördüğü Beykoz'daki barınaklara gidip aramak ister. Mehmet'le birlikte yola koyulurlar. Mehmet, Selin'e haber verir. Selin aramaya gittikleri bölgenin fazlasıyla tehlikeli olduğunu ve tek başlarına gitmemeleri gerektiği konusunda uyarmaya çalışırken hat kesilir. Mesut ve Selin yola koyulur. Kerem, Mehmet'in yanından kaçıp ormanda kaybolur.

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kiminle evli? Duyanlar çok şaşırıyor

Tarık otelde Aslan'la kalmaya başlar. Tarık, Zeliha'nın TV'deki haberini görür. Tarık, sevgilisini fazlasıyla özlemiştir. Nadya otelde çalışan Alman bir hizmetliden istihbarat alır.

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kiminle evli? Duyanlar çok şaşırıyor

Tarık durumu anlar ve kaçar. Aslan yakalanır. Tarık tam otelden kaçarken Zeliha'yı görür ve fren yapar. Zeliha şimdi ne yapacaktır?

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kiminle evli? Duyanlar çok şaşırıyor

Yayınlanan son bölümden sonra 'in hayatı merak konusu oldu. Zafer Ergin'in ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. İşte merak edenler için Zafer Engin'in ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kiminle evli? Duyanlar çok şaşırıyor

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