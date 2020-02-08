Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin bakın kiminle evli? Duyanlar çok şaşırıyor

2006 yılından beri yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Emniyet Müdürü Rıza Aksu karakterine hayat veren Zafer Ergin son bölüme damga vurdu. Arka Sokaklar dizide, Emniyet Müdürü Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin'in hayatı merak konusu oldu. Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişen ve 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katılan Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapmıştır. 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev alan Ergin birçok radyo oyununda da görev üstlendi. Usta oyuncu Zafer Ergin'in ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. İşte merak edenler için Zafer Ergin'in ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…