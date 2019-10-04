Armine Harutyunyan dünyaca ünlü marka Gucci'nin yeni yüzü! Armine Harutyunyan'ın Çılgın Bediş'in Banu'suna benzediği yorumları sosyal medyayı yıktı!

Dünyaca ünlü bir marka olan Gucci adeta dünyanın güzellik algısını değiştirecek bir hamle yaptı. Geçtiğimiz günlerde Gucci'nin defilesinde gördüğümüz genç model Armine Harutyunyan podyuma damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan Gucci'nin yeni yüzü Armine Harutyunyan dünyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Alışılagelmiş güzellik anlayışından biraz farklı olan genç modeli Türk kullanılar Çılgın Bediş'in Banu'suna benzetti. Bir döneme damga vuran dizi çılgın Bediş'in Banu'su yorumu internette hızla yayıldı. Peki, Armine Harutyunyan kimdir? Armine Harutyunyan kaç yaşındadır? İşte Çılgın Bediş'in Banu'suna benzetilen Armine Harutyunyan ve sizin için derlediğimiz birbirine kardeşi kadar benzeyen ünlüler...