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  • Armine Harutyunyan dünyaca ünlü marka Gucci'nin yeni yüzü! Armine Harutyunyan'ın Çılgın Bediş'in Banu'suna benzediği yorumları sosyal medyayı yıktı!

dünyaca ünlü marka 'nin yeni yüzü! Armine Harutyunyan'ın Çılgın Bediş'in Banu'suna benzediği yorumları sosyal medyayı yıktı!

Dünyaca ünlü bir marka olan adeta dünyanın güzellik algısını değiştirecek bir hamle yaptı. Geçtiğimiz günlerde Gucci'nin defilesinde gördüğümüz genç model podyuma damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan Gucci'nin yeni yüzü Armine Harutyunyan dünyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Alışılagelmiş güzellik anlayışından biraz farklı olan genç modeli Türk kullanılar Çılgın Bediş'in Banu'suna benzetti. Bir döneme damga vuran dizi yorumu internette hızla yayıldı. Peki, Armine Harutyunyan kimdir? Armine Harutyunyan kaç yaşındadır? İşte Çılgın Bediş'in Banu'suna benzetilen Armine Harutyunyan ve sizin için derlediğimiz birbirine kardeşi kadar ...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 10:50
Armine Harutyunyan dünyaca ünlü marka Gucci'nin yeni yüzü! Armine Harutyunyan'ın Çılgın Bediş'in Banu'suna benzediği yorumları sosyal medyayı yıktı!

Dünyaca ünlü bir marka olan adeta dünyanın güzellik algısını değiştirecek bir hamle yaptı. Geçtiğimiz günlerde Gucci'nin defilesinde gördüğümüz genç model podyuma damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan Gucci'nin yeni yüzü Armine Harutyunyan dünyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Alışılagelmiş güzellik anlayışından biraz farklı olan genç modeli Türk kullanılar Çılgın Bediş'in Banu'suna benzetti. Bir döneme damga vuran dizi yorumu internette hızla yayıldı. Peki, Armine Harutyunyan kimdir? Armine Harutyunyan kaç yaşındadır? İşte Çılgın Bediş'in Banu'suna benzetilen Armine Harutyunyan ve sizin için derlediğimiz birbirine kardeşi kadar ...

Armine Harutyunyan dünyaca ünlü marka Gucci'nin yeni yüzü! Armine Harutyunyan'ın Çılgın Bediş'in Banu'suna benzediği yorumları sosyal medyayı yıktı!

Kit Harington - Alperen Duymaz

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Armine Harutyunyan dünyaca ünlü marka Gucci'nin yeni yüzü! Armine Harutyunyan'ın Çılgın Bediş'in Banu'suna benzediği yorumları sosyal medyayı yıktı!

Irina Shayk - Amine Gülşe

Armine Harutyunyan dünyaca ünlü marka Gucci'nin yeni yüzü! Armine Harutyunyan'ın Çılgın Bediş'in Banu'suna benzediği yorumları sosyal medyayı yıktı!

Meral Kaplan - Cameron Diaz

Armine Harutyunyan dünyaca ünlü marka Gucci'nin yeni yüzü! Armine Harutyunyan'ın Çılgın Bediş'in Banu'suna benzediği yorumları sosyal medyayı yıktı!

Lana Del Rey - Esra Erol

Armine Harutyunyan dünyaca ünlü marka Gucci'nin yeni yüzü! Armine Harutyunyan'ın Çılgın Bediş'in Banu'suna benzediği yorumları sosyal medyayı yıktı!

Meryem Uzerli - Drew Barrymore

Armine Harutyunyan dünyaca ünlü marka Gucci'nin yeni yüzü! Armine Harutyunyan'ın Çılgın Bediş'in Banu'suna benzediği yorumları sosyal medyayı yıktı!

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