Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
08:00
Artık bambaşka bir hayat yaşıyor maneviyata yönelen Meriç Erkan adını bile değiştirdi! Bir dönem Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı olarak biliniyordu!
Bir dönemin unutulmaz isimlerinden eski manken ve oyuncu Meriç Erkan, Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile tanınmıştı. Meriç Erkan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Maneviyata yönelen Meriç Erkan, hem görüntüsünü hem adını değiştirdi. Meriç Erkan'ın son hali çok konuşuldu. Meriç Erkan 'Mahmut' ismiyle hayatını sürdüreceğini açıkladı. Eski hayatından duyduğu pişmanlığı da dile getiren Meriç Erkan katıldığı programda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı. İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programları ile bir dönem çok konuşulan Meriç Erkan, "O dönemin yalancısıydım ben" demişti. İşte artık Mahmut Erkan ismini kullanan Meriç Erkan'ın son hali…