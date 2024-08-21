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Haberler Galeri Artık bambaşka bir hayat yaşıyor maneviyata yönelen Meriç Erkan adını bile değiştirdi! Bir dönem Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı olarak biliniyordu!
Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 08:00

Artık bambaşka bir hayat yaşıyor maneviyata yönelen Meriç Erkan adını bile değiştirdi! Bir dönem Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı olarak biliniyordu!

Bir dönemin unutulmaz isimlerinden eski manken ve oyuncu Meriç Erkan, Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile tanınmıştı. Meriç Erkan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Maneviyata yönelen Meriç Erkan, hem görüntüsünü hem adını değiştirdi. Meriç Erkan'ın son hali çok konuşuldu. Meriç Erkan 'Mahmut' ismiyle hayatını sürdüreceğini açıkladı. Eski hayatından duyduğu pişmanlığı da dile getiren Meriç Erkan katıldığı programda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı. İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programları ile bir dönem çok konuşulan Meriç Erkan, "O dönemin yalancısıydım ben" demişti. İşte artık Mahmut Erkan ismini kullanan Meriç Erkan'ın son hali…

Artık bambaşka bir hayat yaşıyor maneviyata yönelen Meriç Erkan adını bile değiştirdi! Bir dönem Ahu Tuğba’nın çılgın aşkı olarak biliniyordu!

Bir dönem çılgın danslarıyla ekranlarda yer alan Meriç Erkan uzun süre ortalardan kaybolmuş ve değişimi ile görenleri şoke etti. Modellik ve oyunculuk yapan Meriç Erkan geçmişe sünger çekti ve kendini maneviyata verdi.

Artık bambaşka bir hayat yaşıyor maneviyata yönelen Meriç Erkan adını bile değiştirdi! Bir dönem Ahu Tuğba’nın çılgın aşkı olarak biliniyordu!

Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı olarak bilinen Meriç Erkan, bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı. Cüppe ve sarıklı haliyle gündem olan Meriç Erkan, yaşadığı değişimi anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu.

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Artık bambaşka bir hayat yaşıyor maneviyata yönelen Meriç Erkan adını bile değiştirdi! Bir dönem Ahu Tuğba’nın çılgın aşkı olarak biliniyordu!

Bir dönem televizyon programlarının en meşhur isimleri arasında yer alan Meriç Erkan, katıldığı izdivaç programları ile hafızalara kazınmıştı.

Artık bambaşka bir hayat yaşıyor maneviyata yönelen Meriç Erkan adını bile değiştirdi! Bir dönem Ahu Tuğba’nın çılgın aşkı olarak biliniyordu!

Artık bambaşka bir hayat yaşayan Ahu Tuğba'nın eski aşkı Meriç Erkan maneviyata yönelmiş ve hem görüntüsünü hem adını değiştirmişti.

Artık bambaşka bir hayat yaşıyor maneviyata yönelen Meriç Erkan adını bile değiştirdi! Bir dönem Ahu Tuğba’nın çılgın aşkı olarak biliniyordu!

Meriç Erkan'ın son hali Türkiye'nin konuşulanlarından olmuştu.

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