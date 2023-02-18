Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:23

"Artık evimiz yok" Oyuncu Ezgi Şenler trafikte gördüğü Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne dedi!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, niceleri de evsiz kaldı. Enkaz arama çalışmalarının 13. günde de devam ettiği afet bölgesinde umutlar çıkan her canlı haberi ile yeniden yeşeriyor. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağıyor. Ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Hatay'dan göç etmek zorunda zorunda kalan depremzede bir ailenin aracını trafikte gören oyuncu Ezgi Şenler yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşarak herkesten takdir topladı.