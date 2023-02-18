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Haberler Galeri "Artık evimiz yok" Oyuncu Ezgi Şenler trafikte gördüğü Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne dedi!
Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:23

"Artık evimiz yok" Oyuncu Ezgi Şenler trafikte gördüğü Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne dedi!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, niceleri de evsiz kaldı. Enkaz arama çalışmalarının 13. günde de devam ettiği afet bölgesinde umutlar çıkan her canlı haberi ile yeniden yeşeriyor. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağıyor. Ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Hatay'dan göç etmek zorunda zorunda kalan depremzede bir ailenin aracını trafikte gören oyuncu Ezgi Şenler yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşarak herkesten takdir topladı.

Artık evimiz yok Oyuncu Ezgi Şenler trafikte gördüğü Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne dedi!

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri de genç oyuncu Ezgi Şenler oldu.

Artık evimiz yok Oyuncu Ezgi Şenler trafikte gördüğü Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne dedi!

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, niceleri de evsiz kaldı. Enkaz arama çalışmalarının 13. günde de devam ettiği afet bölgesinde umutlar çıkan her canlı haberi ile yeniden yeşeriyor.

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Artık evimiz yok Oyuncu Ezgi Şenler trafikte gördüğü Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne dedi!

Kaybettikleri sevdiklerini, evlerini, düzenlerini arkalarında bırakmak zorunda kalan ve güvenli bölgelere göç eden vatandaşların yaralarını sarmak için Türk halkı tek yürek oldu.

Artık evimiz yok Oyuncu Ezgi Şenler trafikte gördüğü Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne dedi!

Hatay'dan göç etmek zorunda zorunda kalan depremzede bir ailenin aracını trafikte gören oyuncu Ezgi Şenler yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşarak herkesten takdir topladı. Ezgi Şenler, Hatay plakalı araca trafikte selam vererek "Hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Beraber iyileşeceğiz" dedi.

Artık evimiz yok Oyuncu Ezgi Şenler trafikte gördüğü Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne dedi!

Asrın deprem felaketinin yaralarını sarmak için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına katılan oyuncu Ferdi Sancar, depremzedeler için alkışlanacak bir harekette bulundu.

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