Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:45
Arzum Onan’ın beyazlar içindeki yepyeni pozuna yorum yağdı: Peri gibi!
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini geçen yıllarda sonlandıran tescilli güzel Arzum Onan, bir süredir müzisyen Orkan Özkan ile aşk yaşıyor. Özel hayatıyla zaman zaman gündem olan Onan, güzelliğiyle de adeta yıllara meydan okuyor. 51 yaşındaki Onan, "Artan selülitlerim ya da kırışıklıklarımla çok şükür barışığım. Yaşın kendisine takılmadan, o dönem içinde yaşananlardır büyümeye sebep" dedi.