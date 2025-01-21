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Haberler Galeri Arzum Onan’ın beyazlar içindeki yepyeni pozuna yorum yağdı: Peri gibi!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:45

Arzum Onan’ın beyazlar içindeki yepyeni pozuna yorum yağdı: Peri gibi!

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini geçen yıllarda sonlandıran tescilli güzel Arzum Onan, bir süredir müzisyen Orkan Özkan ile aşk yaşıyor. Özel hayatıyla zaman zaman gündem olan Onan, güzelliğiyle de adeta yıllara meydan okuyor. 51 yaşındaki Onan, "Artan selülitlerim ya da kırışıklıklarımla çok şükür barışığım. Yaşın kendisine takılmadan, o dönem içinde yaşananlardır büyümeye sebep" dedi.

Arzum Onan’ın beyazlar içindeki yepyeni pozuna yorum yağdı: Peri gibi!

51 yaşındaki ünlü manken Arzum Onan, 27 yıllık evliliğini tek celsede sona erdirdi ve müzisyen Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başladı.

Arzum Onan’ın beyazlar içindeki yepyeni pozuna yorum yağdı: Peri gibi!

Arzum Onan, bir dergiye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

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Arzum Onan’ın beyazlar içindeki yepyeni pozuna yorum yağdı: Peri gibi!

BEYAZLAR İÇİNDE İLGİ ODAĞI OLDU! İŞTE O POZLAR!

Ünlü mankenin beyazlar içinde verdiği pozlar da ilgi odağı oldu.

Arzum Onan’ın beyazlar içindeki yepyeni pozuna yorum yağdı: Peri gibi!

"PERİ GİBİ"

Onan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler, 'Peri gibi', 'Asalet ve zarafete aşk katılınca tablo güzel olmuş', 'su gibisin' yorumlarında bulundu.

Arzum Onan’ın beyazlar içindeki yepyeni pozuna yorum yağdı: Peri gibi!

Vogue dergisinin Icon sayısına kapak olan 51 yaşındaki Arzum Onan, bakın neler söyledi?

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