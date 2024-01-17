’Aşık Oldum’ filmi ile hafızalara kazınmıştı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Kırmızı Kadın’ Şehnaz Dilan bakın şimdi ne halde!

'2 SENE HASTANEDE YATTIM'

"Sanatın bedeli, festivallik bir film yaptık. Vizyona giriyor. Bir de '60 Gün' diye bir şey çektik. O da Kültür Bakanlığı destekli. Artık hep anneyi oynuyorum ama piyasadayım yani. 200'e yakın filmim oldu. Sağlık sorunumuz vardı aile içinde 4 sene sürdü. Ben 2 sene ara verdim. O süre zarfında hastanede kaldım. Şimdi çok iyiyim."