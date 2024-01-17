’Aşık Oldum’ filmi ile hafızalara kazınmıştı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Kırmızı Kadın’ Şehnaz Dilan bakın şimdi ne halde!

Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
10:59
Amerikan filmi 'The Woman in Red'in Türk sineması uyarlanması olan 'Aşık Oldum' filmi, Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alıyor. Ertem Eğilmez'in yönettiği filmde Ayşen Gruda, Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Şehnaz Dilan yer alıyordu. Aşkın en eğlenceli hallerinin anlatıldığı filmde Şehnaz Dilan, en çok dikkat çeken isimlerden biriydi. 1985 yapımı 'Aşık Oldum' filminde canlandırdığı 'Kırmızılı Kadın' karakteri ile hafızalara kazınan Şehnaz Dilan, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Şehnaz Dilan'ın son hali…