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Haberler Galeri 'Aşık Oldum' filmi ile hafızalara kazınmıştı yıllar sonra ortaya çıktı! 'Kırmızı Kadın' Şehnaz Dilan bakın şimdi ne halde!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 10:59

'Aşık Oldum' filmi ile hafızalara kazınmıştı yıllar sonra ortaya çıktı! 'Kırmızı Kadın' Şehnaz Dilan bakın şimdi ne halde!

Amerikan filmi 'The Woman in Red'in Türk sineması uyarlanması olan 'Aşık Oldum' filmi, Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alıyor. Ertem Eğilmez'in yönettiği filmde Ayşen Gruda, Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Şehnaz Dilan yer alıyordu. Aşkın en eğlenceli hallerinin anlatıldığı filmde Şehnaz Dilan, en çok dikkat çeken isimlerden biriydi. 1985 yapımı 'Aşık Oldum' filminde canlandırdığı 'Kırmızılı Kadın' karakteri ile hafızalara kazınan Şehnaz Dilan, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Şehnaz Dilan'ın son hali…

’Aşık Oldum’ filmi ile hafızalara kazınmıştı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Kırmızı Kadın’ Şehnaz Dilan bakın şimdi ne halde!

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı Aşık Oldum 1985 yılında vizyona girmişti. Filmin oyuncu kadrosunda Şener Şen, Ayşen Gruda, Erdal Özyağcılar, Nevra Serezli yer almıştı. Çalıştığı reklam ajansının otoparkında karşılaştığı Sibel'e ilk anda deliler gibi vurulan Şakir'in hikâyesinin anlatıldığı filmin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Şehnaz Dilan, yıllar sonra ortaya çıktı. 'Aşık Oldum' filminde canlandırdığı 'Kırmızılı Kadın' karakteri ile hafızalara kazınan Şehnaz Dilan, Yeşilçam anılarından, kırgın olduğu isimlere kadar merak edilen her şeyi anlatan Dilan 'Babam olmasa emekli bile olamazdım' dedi.

’Aşık Oldum’ filmi ile hafızalara kazınmıştı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Kırmızı Kadın’ Şehnaz Dilan bakın şimdi ne halde!

'O SAHNE EN ZORUYDU'
Hürriyet'in haberine göre; "Orada çok olaylar geçti de anlatmayayım onu... Çok zordu. En zoru etek havalanmasıydı. Ertem bey bir şeyler söylüyordu. 'Herhalde bana söylemiyor' dedim. Meğer bana söylüyormuş."

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’Aşık Oldum’ filmi ile hafızalara kazınmıştı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Kırmızı Kadın’ Şehnaz Dilan bakın şimdi ne halde!

'DAMADIM KORELİ'

"Damadım Koreli. Kızım Kore'ye gelin gitti. Burada öğretmendi eşi. 19'unda evlendi. 20'sinde anne oldu. Adı Roce. Türkiye'de yaşıyorlar. Türkçe, İngilizce, Korece konuşuyor."

’Aşık Oldum’ filmi ile hafızalara kazınmıştı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Kırmızı Kadın’ Şehnaz Dilan bakın şimdi ne halde!

'2 SENE HASTANEDE YATTIM'

"Sanatın bedeli, festivallik bir film yaptık. Vizyona giriyor. Bir de '60 Gün' diye bir şey çektik. O da Kültür Bakanlığı destekli. Artık hep anneyi oynuyorum ama piyasadayım yani. 200'e yakın filmim oldu. Sağlık sorunumuz vardı aile içinde 4 sene sürdü. Ben 2 sene ara verdim. O süre zarfında hastanede kaldım. Şimdi çok iyiyim."

’Aşık Oldum’ filmi ile hafızalara kazınmıştı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Kırmızı Kadın’ Şehnaz Dilan bakın şimdi ne halde!

'YENİLERİ TANIMIYORUM'

"Dizilerle ilgili bir teklif yok. Sanat bir ekip işi. Ben yenileri tanımıyorum. Hepsi birbirine benziyor. Ben başrol oynuyorum diye kapris yapmamak önemli. Yardımcı oyuncunuz gelmiş, isterse 1 dakika görünsün. Onunla mutlaka samimi olurum. Biz Yeşilçam çağı mütevazıyız. Perihan Savaş olsun, rahmetli Oya Aydoğan olsun ..."

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