Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya’ya bir de şimdi bakın! İşte Batuhan Karacakaya’nın son hali...

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Sulçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Aşk-ı Memnu'da "Bülent" Batuhan Karacakaya oldu. Son olarak sevilen yarışma programı Survivor'a katılan Bülent Karacakaya'nın son hali merak edildi. İşte bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın son hali.