Giriş Tarihi: 19.03.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 13:48

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si son hali ile ağızları açık bıraktı! 40 yaşındaki Pelin Ermiş'in değişimiyle şaşırttı

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları zaman zaman ilgi odağı oluyor. Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş de bunlardan biri. Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 40 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti. Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir. İşte değişimi ile oldukça iddialı olan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali...