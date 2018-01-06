Aşk ve Mavi'nin Mavi'si Burcu Kıratlı, bakım sırlarını anlattı

Annesi Gül Erçetingöz, babası ise magazin duayeni Kenan Erçetingöz. Ama anne ve babasının oyunculuk macerasında katkısı olduğunu söylemek Burcu'ya haksızlık olur. Aksine ikisi de kızlarının oyuncu olmasını hiç istememiş. Ama o dirençli çıkmış ve oyunculuk için ne gerekiyorsa yapmış.
Tiyatroda eğitim aldığı sırada, tuvalet temizlemiş. Defalarca reddedilmiş. Ama yılmamış.
Hayatta kararlı duranların ödülü onu da bulmuş ve başarı gelmiş. Bu zamana kadar birçok yapımda rol alan Kıratlı'nın hayali iyi bir oyuncu olarak anılmak.
Kısıtlı bir süre için geldiği İstanbul'da buluştuk Kıratlı ile. Onu, olduğu gibi yansıtalım istedik. Çekimler için "Nasıl görünmek istiyorsan öyle gel" dedik. O da bir parti kızı gibi giyinip geldi.
İşte karşınızda çok farklı bir Burcu Kıratlı: