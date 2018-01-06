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'nin Mavi'si , bakım sırlarını anlattı

Giriş Tarihi: 06.01.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 14:23
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'nin Mavi'si , bakım sırlarını anlattı
Aşk ve Mavi'nin Mavi'si Burcu Kıratlı, bakım sırlarını anlattı

CUMARTESİ SABAH - Sonat BAHAR

Bu zamana kadar onu hep farklı rollerde gördük.

Rolü için saçlarını kazıttığı da oldu, tarihte yolculuk yaptığı da... Her seferinde işinin hakkını vermeyi bildi.

Şimdi de, yakınlarını bile şaşırtacak bir fedakarlığa imza atıyor. Sevdiklerinden ve sosyal yaşamından uzak bir hayat sürüyor.

Oyuncu olmayı küçüklüğünden beri isteyen biri o. Günlüklerinde bile bu hayalini sık sık dile getirmiş.

Anne ve babası ünlü.

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'nin Mavi'si , bakım sırlarını anlattı
Aşk ve Mavi'nin Mavi'si Burcu Kıratlı, bakım sırlarını anlattı

Annesi Gül Erçetingöz, babası ise magazin duayeni Kenan Erçetingöz. Ama anne ve babasının oyunculuk macerasında katkısı olduğunu söylemek Burcu'ya haksızlık olur. Aksine ikisi de kızlarının oyuncu olmasını hiç istememiş. Ama o dirençli çıkmış ve oyunculuk için ne gerekiyorsa yapmış.

Tiyatroda eğitim aldığı sırada, tuvalet temizlemiş. Defalarca reddedilmiş. Ama yılmamış.

Hayatta kararlı duranların ödülü onu da bulmuş ve başarı gelmiş. Bu zamana kadar birçok yapımda rol alan Kıratlı'nın hayali iyi bir oyuncu olarak anılmak.

Kısıtlı bir süre için geldiği İstanbul'da buluştuk Kıratlı ile. Onu, olduğu gibi yansıtalım istedik. Çekimler için "Nasıl görünmek istiyorsan öyle gel" dedik. O da bir parti kızı gibi giyinip geldi.

İşte karşınızda çok farklı bir Burcu Kıratlı:

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'nin Mavi'si , bakım sırlarını anlattı
Aşk ve Mavi'nin Mavi'si Burcu Kıratlı, bakım sırlarını anlattı

- Uzun zamandır Kapadokya'da yaşıyorsun, bölgeyi, sana hissettirdiklerini ve yaşamını anlatırmısın?

- Kapadokya için her zaman sihirli derlerdi, bunu orada yaşamaya başlayınca çok daha iyi anladım.
Gerçekten öyle. Enerjisi çok yüksek bir yer, dilek dilerken dikkatli olmak lazım (gülümsüyor).
Genelde set dışında arkadaşımız Mete Açıkgöz'ün sahibi olduğu Şıra Restaurant'da vakit geçiriyorum; manzarası çok güzel ve huzur veriyor bana. Bazen set çıkışları da orada hep beraber yemek yiyoruz. Onun dışında oteldeyim genelde...

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'nin Mavi'si , bakım sırlarını anlattı
Aşk ve Mavi'nin Mavi'si Burcu Kıratlı, bakım sırlarını anlattı

- Otel odanı nasıl dizayn ettin, sonuçta ev gibi hissetmek önemli?

- Benim için yaşadığım alan, uyuduğum yer çok önemli bu yüzden otel odamı da evim gibi dizayn ettim. Yatakta kendi yatak örtülerim, battaniyem, salon kısmında koltuklarım, Apple TV, her şeyim aynı evimdeki gibi... Köpeğim Mira'nın yatağını bile götürdüm.

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'nin Mavi'si , bakım sırlarını anlattı
Aşk ve Mavi'nin Mavi'si Burcu Kıratlı, bakım sırlarını anlattı

- Mavi karakteri sana neler kattı?

- Senaristlerimiz o kadar güzel bir Mavi sundular ki bana; ilk okuduğumda âşık oldum ve hemen onu oynamak istedim. Şu anda yarattığımız Mavi'yi çok seviyorum. İlk bölümlerdeki o asi halleri bana çok benziyor aslında. Mesela olaylara karşı dik duruşu, haksızlığa gelememesi ve kendi doğrularını çok net bir şekilde savunması... İkinci sezon daha ılımlı bir Mavi var karşımızda; olaylara ve başına gelenlere karşı eskisi gibi fevri değil, daha olgun tavırlar sergiliyor. Bu noktada bana kişisel olarak bir şeyler katıyor tabii. Mavi'den daha sakin olmak gerektiğini öğreniyorum.

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'nin Mavi'si , bakım sırlarını anlattı
Aşk ve Mavi'nin Mavi'si Burcu Kıratlı, bakım sırlarını anlattı

- Aslında karakterinden çok farklı birisin, giyimin, hayatın... Normal yaşantında nasıl birisin biraz anlatır mısın?

- Yaşam tarzı olarak evet, çok farklıyız Mavi'yle... Ben daha modern, daha gezmeyi seven ve daha neşeli biriyim. Dışarıda vakit geçirmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Genelde grubun çılgınıyımdır.

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'nin Mavi'si , bakım sırlarını anlattı
Aşk ve Mavi'nin Mavi'si Burcu Kıratlı, bakım sırlarını anlattı

Modayla ilgin nasıl? Nasıl bir tarzın var?

- İnsanın üstünde güzel taşıdığı kıyafetler kendi modasıdır bence. Moda diye tarzım olmayan bir şey asla giymem ya da moda değil diye giymeyi sevdiğim şeyden de vazgeçmem. Daha çok spor şık giyinmeyi seviyorum.

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