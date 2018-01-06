Aşk ve Mavi'nin Mavi'si Burcu Kıratlı, bakım sırlarını anlattı

CUMARTESİ SABAH - Sonat BAHAR

Bu zamana kadar onu hep farklı rollerde gördük.

Rolü için saçlarını kazıttığı da oldu, tarihte yolculuk yaptığı da... Her seferinde işinin hakkını vermeyi bildi.

Şimdi de, yakınlarını bile şaşırtacak bir fedakarlığa imza atıyor. Sevdiklerinden ve sosyal yaşamından uzak bir hayat sürüyor.

Oyuncu olmayı küçüklüğünden beri isteyen biri o. Günlüklerinde bile bu hayalini sık sık dile getirmiş.

Anne ve babası ünlü.