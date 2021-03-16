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Aşk yeniden: ile barışan sosyal medyada aşkını haykırdı!

Ünlü şarkıcı ile Sırp asıllı eşi , 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de bitirmişti. Boşandıktan sonra Mustafa Sandal'ın adı pek çok güzelle anılmış, ancak popçu aradığı aşkı sosyetik güzel 'da bulmuştu. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, geçtiğimiz günlerde 'aşk yeniden' dedi. Bununla da kalmayan Melis Sütşurup, aşkını sosyal medyadan haykırdı ve şarkıcı sevgilisiyle fotoğrafını "Hayatımın en iyi arkadaşı" sözleriyle yayınladı. İşte Sütşurup'ın aşk dolu o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 10:45
Aşk yeniden: Mustafa Sandal ile barışan Melis Sütşurup sosyal medyada aşkını haykırdı!

ile 10 yıllık evliliği 2018 yılında sona eren , aradığı mutluluğu sosyetik güzel 'ta bulmuştu. Ancak bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

Aşk yeniden: Mustafa Sandal ile barışan Melis Sütşurup sosyal medyada aşkını haykırdı!

"HAYATIMIN EN İYİ ARKADAŞI"

ve , yaklaşık beş ay önce yeniden bir araya geldi.

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Aşk yeniden: Mustafa Sandal ile barışan Melis Sütşurup sosyal medyada aşkını haykırdı!

'Aşk yeniden' diyen ikiliden Sütşurup, Sandal ile birlikte yürürken çekilen fotoğrafına, "Hayatımın en iyi arkadaşı" notunu düştü.

Aşk yeniden: Mustafa Sandal ile barışan Melis Sütşurup sosyal medyada aşkını haykırdı!

"SEN YETER Kİ HEP BÖYLE BAK!"

Geçtiğimiz aylarda aşkını haykıran , güneş gözlüğü takan sevgilisine "Sen yeter ki hep böyle bak!" sözleriyle takılmıştı.

Aşk yeniden: Mustafa Sandal ile barışan Melis Sütşurup sosyal medyada aşkını haykırdı!

"KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK"

Ünlü şarkıcı, Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuşmuştu.

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