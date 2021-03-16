Aşk yeniden: Mustafa Sandal ile barışan Melis Sütşurup sosyal medyada aşkını haykırdı!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Sırp asıllı eşi Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de bitirmişti. Boşandıktan sonra Mustafa Sandal'ın adı pek çok güzelle anılmış, ancak popçu aradığı aşkı sosyetik güzel Melis Sütşurup'da bulmuştu. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, geçtiğimiz günlerde 'aşk yeniden' dedi. Bununla da kalmayan Melis Sütşurup, aşkını sosyal medyadan haykırdı ve şarkıcı sevgilisiyle fotoğrafını "Hayatımın en iyi arkadaşı" sözleriyle yayınladı. İşte Sütşurup'ın aşk dolu o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 16.03.2021
10:29
Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
10:45
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