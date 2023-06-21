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Haberler Galeri Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!
Giriş Tarihi: 21.06.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 13:50

Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!

Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz yıl Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalamıştı. Ünlü çapkın Alp Navruz, hovardalıkları yüzünden Ayça Ayşin Turan'dan ayrıldı. Ama boş durmadı. Bu kez oyuncu Sıla Türkoğlu'nun gönlünü çaldı. Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir aydır süren ilişkilerini ilan etmişti. Son olarak ise Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, baş başa tatile çıktı. İşte detaylar...

Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!

Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi çapkınlıkları yüzünden biten Alp Navruz, bir güzelin daha gönlünü çaldı. Yakışıklı oyuncu, Kuruçeşme'deki bir mekanda son dönemin popüler ismi Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaş yakalanmıştı. Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir süredir gözlerden uzak yaşadıklarını beraberliklerini ilan etti. Bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, baş başa tatile çıktı. İşte detaylar...

Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!

Birbirlerine çok yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Ekim'de noktaladı.

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Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!

Ayrılığa gerekçe olarak ise yakışıklı oyuncunun sonu gelmez çapkınlıkları gösterildi.

Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!

Navruz, her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da Turan'ın ardından ismi birçok farklı güzelle anıldı.

Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!

Yakınlaştığı isimler arasında birçok genç oyuncunun olduğu söylenen Alp Navruz, bu kez gönlünü kendi gibi oyuncu olan Sıla Türkoğlu'na kaptırdı.

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