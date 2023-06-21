Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!

Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi çapkınlıkları yüzünden biten Alp Navruz, bir güzelin daha gönlünü çaldı. Yakışıklı oyuncu, Kuruçeşme'deki bir mekanda son dönemin popüler ismi Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaş yakalanmıştı. Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir süredir gözlerden uzak yaşadıklarını beraberliklerini ilan etti. Bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, baş başa tatile çıktı. İşte detaylar...