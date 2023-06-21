Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!

Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz yıl Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalamıştı. Ünlü çapkın Alp Navruz, hovardalıkları yüzünden Ayça Ayşin Turan'dan ayrıldı. Ama boş durmadı. Bu kez oyuncu Sıla Türkoğlu'nun gönlünü çaldı. Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir aydır süren ilişkilerini ilan etmişti. Son olarak ise Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, baş başa tatile çıktı. İşte detaylar...