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Haberler Galeri Aslı Bekiroğlu'nun çıplak pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:22

Aslı Bekiroğlu'nun çıplak pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Sosyal medyada paylaştığı videolar ile büyük bir üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Oyunculuğa Adı Mutluluk dizisiyle adım atan Aslı Bekiroğlu, daha sonra İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internet sızdırılmıştı.İfşa olan fotoğraflarıyla başı derde giren Aslı Bekiroğlu o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı. Şimdilerde DJ Taykun ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu'nun uygunsuz pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı...

Aslı Bekiroğlu’nun çıplak pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Geçtiğimiz yıllarda ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ile DJ sevgilisi Can Koçkan'ın müstehcen fotoğrafları ifşa olmuştu. Sıkıntılı günler yaşayan Aslı Bekiroğlu, Can Koçkan'dan ayrılmıştı. Ardından Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu bu ilişkisinde de mutluluğu bulamamıştı.

Aslı Bekiroğlu’nun çıplak pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Bekiroğlu şimdilerde DJ Taykun Karaduman ile aşk yaşamaya başladı. İkili geçen günlerde ilişkilerini ilan etmişti.

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Aslı Bekiroğlu’nun çıplak pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Sosyal medyada aktif olan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ve eski sevgilisinin, geçtiğimiz yıllarda uygunsuz pozları internete sızdırılmıştı. Can Koçkan ile müstehcen fotoğrafları ifşa olan ikili, zor günler yaşamıştı. Bekiroğlu, konuyla ilgili olarak yıllar sonra konuk olduğu Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında açıklamalarda bulundu. Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan ise sosyal medyada gündem oldu. Peki Can Koçkan bakın kim çıktı...

Aslı Bekiroğlu’nun çıplak pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Bekiroğlu'nun Can Koçkan ile müstehcen pozları ifşa olmuştu. İnternete sızdırılan fooroğrafları başına dert açan ünlü isim Bekiroğlu, o dönem psikolojik destek bile almıştı.

Aslı Bekiroğlu’nun çıplak pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Aslı Bekiroğlu, Hasan Can Kaya'nın programında yıllar sonra konuya ilişkin açıklamlarda bulundu. Bekiroğlu'na Hasan Can Kaya'nın, 'O görüntüleri ilgiyle izledik' yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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