Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:22

Aslı Bekiroğlu'nun çıplak pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Sosyal medyada paylaştığı videolar ile büyük bir üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Oyunculuğa Adı Mutluluk dizisiyle adım atan Aslı Bekiroğlu, daha sonra İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internet sızdırılmıştı.İfşa olan fotoğraflarıyla başı derde giren Aslı Bekiroğlu o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı. Şimdilerde DJ Taykun ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu'nun uygunsuz pozlarının ifşa olduğu eski sevgilisi bakın kim çıktı...