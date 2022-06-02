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Haberler Galeri Aslı Enver bikini sezonunu açtı! Üstsüz sere serpe güneşlenen Aslı Enver'in fit hali mest etti!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:02

Aslı Enver bikini sezonunu açtı! Üstsüz sere serpe güneşlenen Aslı Enver'in fit hali mest etti!

Ünlü oyuncu Aslı Enver 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterine hayat vermişti. Diziyle yıldızı parlayan Aslı Enver, son zamanların başarılı kadın oyuncuları arasına girmeyi başardı. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile uzun süren ilşkilerini noktalayan Aslı Enver aradığı aşkı iş insanı Önder Öztarhan'da bulmuştu. Evlenmesi beklenenen Önder ile Enver çiftinden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini silmişti. Mutluluğu bir türlü yakalayamayan Aslı Enver, bikini sezonunu Bodrum'da açtı. Güneşlenirken kameralara yakalanan Aslı Enver'in üstsüz pozları sosyal medyayı salladı. İşte bikinisinin üstünü çıkaran Aslı Enver'in sere serpe güneşlendiği anlardan kareler...

Aslı Enver bikini sezonunu açtı! Üstsüz sere serpe güneşlenen Aslı Enver’in fit hali mest etti!

Geçtiğimiz yıllarda Murat Boz ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalayan Aslı Enver, Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başladı. Sevgilisinin ailesiyle tanışan Enver'in mutluluğu kısa sürdü ve ikili yollarını ayırdı. Sevgilisiyle birbirine yeterince zaman ayıramadığı gerekçesiyle ayrılan Enver, soluğu Bodrum'da aldı.

Aslı Enver bikini sezonunu açtı! Üstsüz sere serpe güneşlenen Aslı Enver’in fit hali mest etti!

Ünlü oyuncu Aslı Enver 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterine hayat vermişti. Diziyle yıldızı parlayan Aslı Enver, son zamanların başarılı kadın oyuncuları arasına girmeyi başardı.

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Aslı Enver bikini sezonunu açtı! Üstsüz sere serpe güneşlenen Aslı Enver’in fit hali mest etti!

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile uzun süren ilşkilerini noktalayan Aslı Enver aradığı aşkı iş insanı Önder Öztarhan'da bulmuştu. Evlenmesi beklenenen Önder ile Enver çiftinden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini silmişti. Mutluluğu bir türlü yakalayamayan Aslı Enver, bikini sezonunu Bodrum'da açtı.

Aslı Enver bikini sezonunu açtı! Üstsüz sere serpe güneşlenen Aslı Enver’in fit hali mest etti!

Güneşlenirken kameralara yakalanan Aslı Enver'in üstsüz pozları sosyal medyayı salladı.

Aslı Enver bikini sezonunu açtı! Üstsüz sere serpe güneşlenen Aslı Enver’in fit hali mest etti!

İşte bikinisinin üstünü çıkaran Aslı Enver'in sere serpe güneşlendiği anlardan kareler...

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