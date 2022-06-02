Aslı Enver bikini sezonunu açtı! Üstsüz sere serpe güneşlenen Aslı Enver’in fit hali mest etti!

Ünlü oyuncu Aslı Enver 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterine hayat vermişti. Diziyle yıldızı parlayan Aslı Enver, son zamanların başarılı kadın oyuncuları arasına girmeyi başardı. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile uzun süren ilşkilerini noktalayan Aslı Enver aradığı aşkı iş insanı Önder Öztarhan'da bulmuştu. Evlenmesi beklenenen Önder ile Enver çiftinden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini silmişti. Mutluluğu bir türlü yakalayamayan Aslı Enver, bikini sezonunu Bodrum'da açtı. Güneşlenirken kameralara yakalanan Aslı Enver'in üstsüz pozları sosyal medyayı salladı. İşte bikinisinin üstünü çıkaran Aslı Enver'in sere serpe güneşlendiği anlardan kareler...