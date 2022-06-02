Aslı Enver bikini sezonunu açtı! Üstsüz sere serpe güneşlenen Aslı Enver’in fit hali mest etti!

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile uzun süren ilşkilerini noktalayan Aslı Enver aradığı aşkı iş insanı Önder Öztarhan'da bulmuştu. Evlenmesi beklenenen Önder ile Enver çiftinden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini silmişti. Mutluluğu bir türlü yakalayamayan Aslı Enver, bikini sezonunu Bodrum'da açtı.