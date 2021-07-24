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Haberler Galeri Aslıhan Güner 'güzelliğim' diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı...
Giriş Tarihi: 24.07.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 09:34

Aslıhan Güner 'güzelliğim' diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı...

Kısa süre önce final yapan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin başrol oyuncularından Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kızıl güzeli Aslıhan Güner, dizisinin ardından imaj değişikliği yaparak saçlarını koyu renge boyamıştı. Şimdilerde kendi gibi oyuncu eşi Mert Kılıç ile tatilde olan Aslıhan Güner, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Hayranlarını mest eden paylaşımlarda bulunan Güner, son olarak annesiyle bir karesini Instagram hikayesinden yayınladı. Anne-kızın pozu sosyal medyayı salladı...

Aslıhan Güner 'güzelliğim' diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı...

Kısa süre önce final yapan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin başrol oyuncularından Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor.

Aslıhan Güner 'güzelliğim' diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kızıl güzeli Aslıhan Güner dizisinin ardından imaj değişikliği yaparak saçlarını koyu renge boyamıştı.

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Aslıhan Güner 'güzelliğim' diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı...

Şimdilerde kendi gibi oyuncu eşi Mert Kılıç ile tatilde olan Aslıhan Güner, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Aslıhan Güner 'güzelliğim' diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Aslıhan Güner 'güzelliğim' diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı...

Annesi Birsen Güner ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncunun paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı.

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