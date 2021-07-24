Giriş Tarihi: 24.07.2021 09:31Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 09:34
Aslıhan Güner 'güzelliğim' diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı...
Kısa süre önce final yapan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin başrol oyuncularından Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kızıl güzeli Aslıhan Güner, dizisinin ardından imaj değişikliği yaparak saçlarını koyu renge boyamıştı. Şimdilerde kendi gibi oyuncu eşi Mert Kılıç ile tatilde olan Aslıhan Güner, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Hayranlarını mest eden paylaşımlarda bulunan Güner, son olarak annesiyle bir karesini Instagram hikayesinden yayınladı. Anne-kızın pozu sosyal medyayı salladı...