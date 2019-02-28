Asmalı Konak'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...
Asmalı Konak'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...
Asmalı Konak dizisiyle akıllara kazınan ve başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olan İpek Tuzcuoğlu'nun ünlü olmadan önce yaptığı ilk iş şaşkınlık yarattı. Ünlü olmak için kariyerine bambaşka bir yön veren ünlülerin ilk mesleklerini sizler için derledik. İşte İpek Tuzcuoğlu ve diğer ünlü isimlerin ilk meslekleri...
Giriş Tarihi: 28.02.2019
16:15
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019
16:56