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  • Asmalı Konak'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...

'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...

dizisiyle akıllara kazınan ve başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olan İpek Tuzcuoğlu'nun ünlü olmadan önce yaptığı ilk iş şaşkınlık yarattı. Ünlü olmak için kariyerine bambaşka bir yön veren ünlülerin ilk mesleklerini sizler için derledik. İşte İpek Tuzcuoğlu ve diğer ünlü isimlerin ilk meslekleri...

Giriş Tarihi: 28.02.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 16:56
Asmalı Konak'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...

'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...

Asmalı Konak'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Tuba Büyüküstün Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu.

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Asmalı Konak'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...

Büyüküstün eğer oyunculuk konusunda yeteneği olmasaydı sahne arkasında çalışıyor olacaktı.

Asmalı Konak'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...

MURAT HAN

Murat Han, oyuncu olmadan önce bahçıvandı.

Asmalı Konak'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının içinde yer aldı.

Asmalı Konak'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Asmalı Konak'ın Diclesi olarak tanıdık! İpek Tuzcuoğlu aslında...

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

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