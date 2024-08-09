Giriş Tarihi: 09.08.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
12:00
Ata demirer ‘Sevda’lanmıştı! Tam bir deniz tutkunu olan Ata Demirer'den yeni pozlar!
Bir süredir büyük değişimin startını veren ünlü komedyen Ata Demirer onu tanıdığımız halinden oldukça farklı bir görünüme kavuşmuştu. Büyük bir azimle fazla kilolarından kurtulan Ata Demirer'in son haline de övgüler yağıyor. Verdiği kilolarla çok konuşulan Ata Demirer, son olarak yeni aldığı teknesiyle adından söz ettirmişti. Ata Demirer, 'Sevdalı' adını verdiği teknesiyle her fırsatta açılıyor ve dalış yapıyor. İşte Ata Demirer'in su altı pozları...