Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ata Demirer’den ezber bozan hamle: "Bana doğru gelmiyor" diyerek hayatından çıkardı!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 10:48

Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni hayat felsefesini ve radikal değişimini ilk kez paylaştı. "Bana doğru gelmiyor" diyerek o alışkanlığını geride bırakan Demirer, annesinden öğrendiği o büyük hayat dersini ve yıllar içinde evrilen mizah anlayışını samimiyetle anlattı. İşte usta sanatçının çok konuşulacak yeni kararları...

  • ABONE OL
Türk komedisinin usta ismi Ata Demirer, Vogue Türkiye'nin Nisan sayısına konuk olarak hayatına dair çarpıcı ve bir o kadar samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemde sergilediği duruşla dikkat çeken ünlü komedyen, bugüne kadar alışılagelmiş yaşam tarzına adeta rest çekerek yeni önceliklerini sıraladı.

"İNSANOĞLU SEVMEK İÇİN GELMİŞTİR"

Hayatındaki en büyük dersi annesinden aldığını vurgulayan Demirer, sevgi kavramına olan bakış açısını şu sözlerle öze dönüştürdü: "Annem bize bambaşka bir şey öğretti... 'İnsanoğlu sevmek için gelmiştir dünyaya' der ya... Bir süre sonra o taşın hikayesini düşünür ve kendini severken bulurdun."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
"ŞU ÖLÜMLÜ DÜNYADA SEVDİĞİN İŞİ YAPMAK LAZIM"

Kariyeri ve hayat felsefesi arasındaki dengeyi net cümlelerle özetleyen usta oyuncu, işine olan tutkusunu şu sözlerle dile getirdi: "Komediyle karın doyar mı? Doyar. Şu ölümlü dünyada... Sevdiğin işi yapmak lazım." Demirer, başarısının anahtarının sevdiği işi yapmak olduğunun altını çizdi.

"BANA DOĞRU GELMİYOR..."

Ünlü komedyen, "Hayatımızın sürekli canlı yayında olması bana doğru gelmiyor. Bir de nazara çok inanıyorum" diyerek sınırlarını keskin bir şekilde çizdi.

"DAHA AZ KALP KIRMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yıllar içinde sadece hayat tarzının değil, mizah anlayışının da büyük bir değişim geçirdiğini itiraf eden Ata Demirer, olgunluk dönemini şu sözlerle tarif etti: "Yaş ilerledikçe insan daha az kalp kırmaya çalışıyor"

ÖZEL HAYATI VE KİLO VERME SÜRECİ DE ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.

Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLERE TAVSİYELERDE BULUNDU!

Ata Demirer, sağlıklı yaşam yolculuğundaki temel prensiplerini paylaştı. Beslenme düzeninde yaptığı köklü değişiklikleri anlatan sanatçı, özellikle karbonhidrat tüketimi ve vücuttaki ödem yanılgısına dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

Zayıflama sürecinde doğru bilinen yanlışlara değinen Demirer, pek çok kişinin "ödem" sandığı şişkinliğin temel kaynağının aslında depolanmış karbonhidratlar olduğunu vurguladı. Ünlü isim, bireylerin ödem attığını düşündüğü süreçlerin, gerçekte vücudun karbonhidrat yakmasıyla ilişkili olduğunu ifade ederek bu konudaki farkındalığın önemine işaret etti.

"DOĞAL OLANA YÖNELİN, İŞLENMİŞ GIDADAN KAÇININ"

Beslenme felsefesini "İnsanın müdahale ettiği gıdalardan uzak durmak" olarak özetleyen Demirer, doğada bulunduğu haliyle tüketilen besinlerin önemine dikkat çekti. Sebze, meyve, et, balık ve yumurta gibi temel gıdaların merkeze alınması gerektiğini belirten Demirer, ekmek, makarna, pilav, hamur işleri ve paketli atıştırmalıkların vücutta depolanarak kilo alımını tetiklediği konusunda uyarılarda bulundu.

SU, SPOR VE DENGELİ BESLENME

Formda kalmanın formülünün sanıldığı kadar karmaşık olmadığını dile getiren Ata Demirer, bol su tüketimi, düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini savundu. Doğru alışkanlıklar kazanıldığında vücudun doğal bir iyileşme ve toparlanma sürecine girdiğini belirten sanatçı, sağlıklı yaşamın disiplin gerektirdiğinin altını çizdi.

"MİDE AMELİYATI" İDDİALARINA CEVAP VERMİŞTİ!

Demirer, kendisi hakkında ortaya atılan "mide ameliyatı" ve "bağırsak temizliği" iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizmişti.

30 kilo veren ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda da "Nasıl zayıfladın?" sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermişti.

Ata Demirer, "Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz" demişti.

Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı.

RUTİNİNİ ANLATTI!

Usta komedyen Ata Demirer, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı: "22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum.

Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum.

Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum."

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

PELİN ÖZTEKİN

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

FERAH ZEYDAN

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

SON DAKİKA