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Giriş Tarihi: 17.09.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:20

atv'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" büyük bir başarıya imza attı! “Bir Gece Masalı”nda Mahir yeni bir kararın eşiğinde!

Salı akşamlarına damga vuran sezonun yeni dizisi "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle büyük bir başarı yakaladı. Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u buluşturan dizi, son üç yılın en yüksek artışlarından birini gerçekleştirerek reyting listelerinde liderlik koltuğuna oturdu. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı büyük bir başarıya imza attı! Bir Gece Masalında Mahir yeni bir kararın eşiğinde!

Güçlü isimleri ve çok katmanlı hikayesi ile dizinin ikinci bölümü önceki bölümüne kıyasla rekor bir artış gösterdi. İlk bölümdeki etkileyici başlangıcının ardından, "Bir Gece Masalı"nın ikinci bölümü aldığı reyting oranlarıyla birinci sıraya yerleşerek büyük bir çıkış yakaladı.

atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı büyük bir başarıya imza attı! Bir Gece Masalında Mahir yeni bir kararın eşiğinde!

atv'nin yeni gözdesi "Bir Gece Masalı"nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu. İkinci kez nikah masasından kaçan Canfeza'nın bu hamlesi hem Mahir'i hem de kendisini çok zor bir duruma sokacaktır.

Bir Gece Masalı 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

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atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı büyük bir başarıya imza attı! Bir Gece Masalında Mahir yeni bir kararın eşiğinde!

Bir Gece Masalı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam atv'de.

atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı büyük bir başarıya imza attı! Bir Gece Masalında Mahir yeni bir kararın eşiğinde!

3.Bölüm Özeti:

"ARADIĞIN SENİ ARAYANDIR. HZ. MEVLANA"

Canfeza'yı eliyle Selim'le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer. Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir.

atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı büyük bir başarıya imza attı! Bir Gece Masalında Mahir yeni bir kararın eşiğinde!

Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir. Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir. Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir.

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