atv'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" büyük bir başarıya imza attı! “Bir Gece Masalı”nda Mahir yeni bir kararın eşiğinde!

atv'nin yeni gözdesi "Bir Gece Masalı"nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu. İkinci kez nikah masasından kaçan Canfeza'nın bu hamlesi hem Mahir'i hem de kendisini çok zor bir duruma sokacaktır.

Bir Gece Masalı 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video