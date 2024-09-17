Giriş Tarihi: 17.09.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
16:20
atv'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" büyük bir başarıya imza attı! “Bir Gece Masalı”nda Mahir yeni bir kararın eşiğinde!
Salı akşamlarına damga vuran sezonun yeni dizisi "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle büyük bir başarı yakaladı. Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u buluşturan dizi, son üç yılın en yüksek artışlarından birini gerçekleştirerek reyting listelerinde liderlik koltuğuna oturdu. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.