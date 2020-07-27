Avrupa Yakası’nın Fatoş’u Şenay Gürler’in sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

Avrupa Yakası dizisinde Fatoş karakteriyle gönüllere taht kuran Şenay Gürler, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Güzel oyuncu Şenay Gürler, uzun zamandır birlikte olduğu bilardo şampiyonu Semih Saygıner ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Birkaç mağaza gezerek alışveriş yapan Şenay Gürler Semih Saygıner, pandemi döneminde yaşadıklarını, "Uzun süreler evden çıkmadık, hep evdeydik. Sadece market alışverişi yaptık. Dışarıya daha yeni alışıyoruz" sözleriyle dile getirdi. İşte Semih Saygıner ve Şenay Gürler…