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Haberler Galeri Avrupa Yakası’nın Fatoş’u Şenay Gürler’in sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

’nın ’u ’in sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

dizisinde karakteriyle gönüllere taht kuran , ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Güzel oyuncu Şenay Gürler, uzun zamandır birlikte olduğu bilardo şampiyonu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Birkaç mağaza gezerek alışveriş yapan Şenay Gürler Semih Saygıner, döneminde yaşadıklarını, "Uzun süreler evden çıkmadık, hep evdeydik. Sadece market alışverişi yaptık. Dışarıya daha yeni alışıyoruz" sözleriyle dile getirdi. İşte Semih Saygıner ve Şenay Gürler…

Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 12:22
Avrupa Yakası’nın Fatoş’u Şenay Gürler’in sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

dizisinde karakteriyle gönüllere taht kuran , ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Güzel oyuncu Şenay Gürler, uzun zamandır birlikte olduğu bilardo şampiyonu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Birkaç mağaza gezerek alışveriş yapan Şenay Gürler Semih Saygıner, döneminde yaşadıklarını, "Uzun süreler evden çıkmadık, hep evdeydik. Sadece market alışverişi yaptık. Dışarıya daha yeni alışıyoruz" sözleriyle dile getirdi. İşte Semih Saygıner ve Şenay Gürler…

Avrupa Yakası’nın Fatoş’u Şenay Gürler’in sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

Oyuncu , sevgilisi 'le önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.

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Avrupa Yakası’nın Fatoş’u Şenay Gürler’in sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

Hürriyet'in haberine göre; Mağazaları gezerek alışveriş yapan sevgililer " sürecinde neler yaptınız?" sorusuna "Uzun süre evden çıkmadık.

Avrupa Yakası’nın Fatoş’u Şenay Gürler’in sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

Sadece market alışverişi için dışarı çıktı. Dışarıya da daha yeni alışıyoruz" cevabını verdi.

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Avrupa Yakası’nın Fatoş’u Şenay Gürler’in sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

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Avrupa Yakası’nın Fatoş’u Şenay Gürler’in sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?
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Avrupa Yakası’nın Fatoş’u Şenay Gürler’in sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

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