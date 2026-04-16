Haberler Galeri Avrupa Yakası'nın Zeynep'i Bihter Dinçel 18 yıllık eşinden boşandı! Soyadı kararı şaşırttı: İşte nafaka bedeli ve tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:04

Avrupa Yakası ve Geniş Aile dizileriyle hafızalara kazınan oyuncu Bihter Dinçel, 2008 yılında hayatını birleştirdiği Barış Dinçel ile yollarını ayırdı. 18 yıllık evliliğin tek celsede noktalandığı mahkemede, nafaka miktarı ve soyadı kararı dikkat çekti.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bihter Dinçel ve Barış Dinçel'den beklenmedik bir haber geldi.

Bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Zeynep" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Bihter Dinçel, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Barış Dinçel ile yollarını ayırdı.

18 yıllık evliliğin ardından gelen bu ayrılık kararı, sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. 'Şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle mahkemeye başvuran çift, 'anlaşmalı' olarak tek celsede boşandı.

Mahkeme, çiftin 15 yaşındaki çocukları Yağmur Ali'nin velayetinin ortak olmasına karar verdi. Ayrıca Barış Dinçel'in, çocuğu için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.

'DİNÇEL' SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Boşanma davasının dikkat çeken detaylarından biri ise soyadı kullanımı oldu.

Yapılan anlaşma ve mahkeme kararı doğrultusunda Bihter Dinçel'in, boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını kullanmayı sürdüreceği öğrenildi.

PEKİ BİTEN EVLİLİKLERİYLE 2025 YILINDA ÇOK KONUŞULAN DİĞER ÇİFTLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İPEK FİLİZ YAZICI-UFUK BEYDEMİR

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında şarkıcı Ufuk Beydemir'le evlendi. Aralarında 10 yaş fark olan Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, ani evlilik kararlarıyla da magazin gündeminde yer almıştı.

3 yıldır evli olan İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'in evliliğinde kriz olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların doğru olduğu resmileşti ve ünlü çift boşandıklarını duyurdu.

Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk" ifadelerine yer verildi.

YASEMİN ERGENE-İZZET ÖZİLHAN

Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de resmen sona erdi.

Ergene, evliliğinin bittiğini "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir" sözleriyle duyurmuştu.

Ergene, boşandıktan sonra kayınvalidesi Emine Özilhan'ı sosyal medya hesabından (Instagram) takipten çıktı.

ASENA-HASAN DERE

Bir döneme damga vuran oryantal Asena 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine veda eden Asena, Almanya'da kendine yeni bir hayat kurdu.

Çift, ayrılığı yaptıkları ortak basın açıklaması ile duyurdu:

"Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz. Asena Çakmak – Hasan Dere"

HANDE ERÇEL - HAKAN SABANCI

Uzun bir süredir ilişkileriyle gündemde olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, eylül ayında yaptıkları açıklamayla birlikteliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu. İkili ayrılık kararlarının ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdı.

Hakan Sabancı ayrılık hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti:

"Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık."

Rüya gibi bir ilişki yaşayan çift, son olarak ikili birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkmıştı.

MELEK MOSSO-SERKAN SAĞDIÇ

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç'ın 2 yıllık evliliklerini noktaladı. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan ünlü çift, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk."

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

2006 yılından bu yana beraberlikleri süren Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban, 19 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

İkiz kızları olan ünlü çiftten Kidman, boşanma davası açtı.

ÖZGE YAĞIZ-BURAK BERKAY AKGÜL

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih ediyordu. Ancak son günlerde hem Özge Yağız'ın hem de Burak Berkay Akgül'ün yan yana oldukları tüm fotoğrafları silmesi, takipçiler arasında "Aşk bitti" yorumlarını beraberinde getirdi.

Her iki isim de birbirini Instagram'dan takip etmeyi sürdürse de, fotoğrafların tamamen kaldırılması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi. Özellikle Yağız'ın yeni dizisi için Rize'de yoğun bir çalışma dönemine girmesi, uzak mesafe sebebiyle ilişkide sorun yaşandığı ihtimalini ön plana çıkardı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ- CEMRE BAYSEL

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın aşkı bir kez daha sona erdi. Daha önce ayrılıp yeniden barışan ikili, geçtiğimiz günlerde yollarını kalıcı olarak ayırma kararı aldı.

Ayrılığın hemen ardından Cemre Baysel, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına ise, "Güneşi yakalıyorum" notunu ekledi.

Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, Aytaç Şaşmaz'dan da gecikmeyen bir karşılık geldi. Oyuncu, Instagram'da yayınladığı bir videonun altına, "Güneş yüzünü görür, ama ay ruhunu bilir"ifadesini yazarak eski sevgilisine dolaylı bir mesaj gönderdiği yorumlarını beraberinde getirdi.

