Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı!

BİR GELİNLİK TAM 87 BİN TL

Uzun zamandır bu düğüne hazırlanan Coşkun, 3 farklı gelinlik giydi. Şarkıcının ilk gelinliği tamı tamına 20 kilo. Coşkun'un ikinci gelinliğini ise ünlü model Gülşah Saraçoğlu imzalı. Gelinliğin fiyatı ise 15 bin dolar yani 87 bin TL. Yakın arkadaşı Hande Yener ile sahneye çıkarak düet yapan Coşkun ise yine 20 kilo ağırlığında payet ve püsküllerden oluşan bir elbise giydi.