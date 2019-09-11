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  • Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı!

ile evlendi! Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı!

Şarkıcı 15 yıldır birlikte olduğu ile bu gece dünyaevine girdi. Düğün öncesi dini nikah kıyan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti. Talebinin yanı sıra gelinliği de sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel şarkıcı 20 kiloluk gelinlik giydiğini açıkladı. Düğün sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Coşkun, duygusal anlar yaşadı. 20 kiloluk gelinliğiyle poz veren Aylin Coşkun, 15 yıldır Volkan Aslan ile birlikteydi.Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Coşkun'a kilolarca altın takıldı.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 11:26
Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı!

15 yıldır ile birlikte olan şarkıcı , dün akşam dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Coşkun'a kilolarca altın takıldı.

Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı!

Ünlü şarkıcı , 15 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile evlendi. Düğünden saatler önce dini nikah kıydıran Coşkun, müstakbel eşinden mehir olarak 10 külçe altın istedi. Dün akşam düzenlenen görkemli düğünle evlenen Coşkun'a sanatçı dostları ve akrabaları da kilo kilo altın taktı.

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Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı!

BİR GELİNLİK TAM 87 BİN TL

Uzun zamandır bu düğüne hazırlanan Coşkun, 3 farklı gelinlik giydi. Şarkıcının ilk gelinliği tamı tamına 20 kilo. Coşkun'un ikinci gelinliğini ise ünlü model Gülşah Saraçoğlu imzalı. Gelinliğin fiyatı ise 15 bin dolar yani 87 bin TL. Yakın arkadaşı Hande Yener ile sahneye çıkarak düet yapan Coşkun ise yine 20 kilo ağırlığında payet ve püsküllerden oluşan bir elbise giydi.

Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı!

KİLOLARCA ALTIN TAKILDI

İstanbul'daki lüks bir otelde yapılan düğüne sanat dünyasından da pek çok isim katıldı. Yıllardır bu düğünü bekleyen ünlü şarkıcıya kilolarca altın takıldı.

Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı!

10 KÜLÇE ALTIN İSTEDİ

42 yaşındaki şarkıcı dün düğün öncesi dini nikah kıydırmış ve nikah esnasında eşinden istediği mehiri de sosyal medya hesabından video olarak yayınlamıştı. Aylin Coşkun, yıllardır birlikte olduğu 'dan mehir olarak 10 külçe altın istedi.

Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı!

15 YILLIK AŞKIN SONUNDA MUTLU SON

, Kasım 2018'de doğum gününü kutlamak için gittiği Tayland'ın Phuket adasında 15 yıllık sevgilisi 'dan evlilik teklifi almıştı. Geçen nisanda da ilk adımı atıp nişanlanmışlardı. Şarkıcı geçtiğimiz günlerde Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına gecesini yapmıştı. Geceye Hande Yener, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gülşah Saraçoğlu da katılmıştı. Coşkun kına gecesi hakkında "Volkan kına ve düğün yapmak için evi, arabayı sattı. Dünya kadar parası gitti. Adamın ömrünü tükettim" demişti.

Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı!

DÜĞÜN İÇİN EVİNİ VE ARABASINI SATTI

, "Kınaya değil, konsere gider gibi hazırlandım. Eh mekanın sahibi geldi" diyerek geçtiğimiz hafta Yeniköy'deki bir yalı da kına gecesi düzenledi. Gösterişli kına gecesiyle herkesi şaşkına çeviren Coşkun, eşi 'ın kına ve düğün masraflarını karşılamak için evi ve arabasını sattığını söyledi.

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