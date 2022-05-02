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Haberler Galeri Aynalı Tahir’in güzeli Yeşim Büber 13 yıldır ailesiyle teknede yaşıyordu! Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Giriş Tarihi: 02.05.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 09:59

Aynalı Tahir’in güzeli Yeşim Büber 13 yıldır ailesiyle teknede yaşıyordu! Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı

Rol aldığı projelerle bir döneme damga vuran oyuncu Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile hafızalara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine girmişti. Yaklaşık 13 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmişti. İşte değişimi ile dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...

Aynalı Tahir’in güzeli Yeşim Büber 13 yıldır ailesiyle teknede yaşıyordu! Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı

Bir dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Aynalı Tahir’in güzeli Yeşim Büber 13 yıldır ailesiyle teknede yaşıyordu! Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı

"Aynalı Tahir" dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenmişti.

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Aynalı Tahir’in güzeli Yeşim Büber 13 yıldır ailesiyle teknede yaşıyordu! Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı

Yaklaşık 14 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Aynalı Tahir’in güzeli Yeşim Büber 13 yıldır ailesiyle teknede yaşıyordu! Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı

Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmişti.

Aynalı Tahir’in güzeli Yeşim Büber 13 yıldır ailesiyle teknede yaşıyordu! Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı

İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...

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