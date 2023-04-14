Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:08

Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un 8 aylık evliliğini bitiren krizin nedeni…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Magazin kulislerinde konuşulan ayrılığın perde arkası bir bir ortaya çıkmaya başladı. Ağustos 2022'de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, dün ortak açıklama yapıp "Boşanıyoruz" dedi. 2020 yazından beri aşk yaşayan ünlü çifti ayrılığa getiren krizler ise güzel oyuncunun 26 Şubat'taki doğum gününde "Sıkıldım beni buradan götür" demesi üzerine eşinden aldığı sert "Hayır" yanıtıyla başladı. İşte olayın perde arkası ve tüm detaylar…