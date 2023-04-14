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Haberler Galeri Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un 8 aylık evliliğini bitiren krizin nedeni…
Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:08

Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un 8 aylık evliliğini bitiren krizin nedeni…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Magazin kulislerinde konuşulan ayrılığın perde arkası bir bir ortaya çıkmaya başladı. Ağustos 2022'de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, dün ortak açıklama yapıp "Boşanıyoruz" dedi. 2020 yazından beri aşk yaşayan ünlü çifti ayrılığa getiren krizler ise güzel oyuncunun 26 Şubat'taki doğum gününde "Sıkıldım beni buradan götür" demesi üzerine eşinden aldığı sert "Hayır" yanıtıyla başladı. İşte olayın perde arkası ve tüm detaylar…

Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un 8 aylık evliliğini bitiren krizin nedeni…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanacaklarını açıkladı. İddiaya göre kriz, güzel oyuncunun doğum gününde çıktı. Özdemir, partiden sıkıldı. Gitmeye çalıştı. "Olmaz" yanıtını aldı. Kavga çıktı. İşte tüm detaylar…

Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un 8 aylık evliliğini bitiren krizin nedeni…

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, birbirlerine yaptıkları pahalı jestler ve aldıkları servet değerindeki hediyelerle sık sık gündem oluyordu.

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Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un 8 aylık evliliğini bitiren krizin nedeni…

Güzel oyuncu ile ünlü popçu, bir süre önce Çeşme'ye gidip evle ilgili işlemleri tamamlamıştı.

Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un 8 aylık evliliğini bitiren krizin nedeni…

2020 yazında başlayan aşklarını bundan sekiz ay önce nikah masasına taşıyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı, magazin gündemine yerleşti.

Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un 8 aylık evliliğini bitiren krizin nedeni…

İkili dün yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldığımız doğrudur.

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