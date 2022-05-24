Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:51

Ayrılık molası bitti! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'i bu kez kupa barıştırdı!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Eda Ece, özel hayatıyla da merak ediliyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olarak basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyordu. Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz günlerde birbirini sosyal medyadan silince yine ayrıldıkları iddia edilmişti. Hatta dedikodulara göre; bir sosyal medya fenomeninin ünlü basketbolcuya Instagram'dan yolladığı samimi mesajın ortalığı karıştırdığı konuşulmuştu. Ancak Eda Ece'nin son paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı. İşte o paylaşım...