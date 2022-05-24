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Haberler Galeri Ayrılık molası bitti! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'i bu kez kupa barıştırdı!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:51

Ayrılık molası bitti! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'i bu kez kupa barıştırdı!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Eda Ece, özel hayatıyla da merak ediliyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olarak basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyordu. Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz günlerde birbirini sosyal medyadan silince yine ayrıldıkları iddia edilmişti. Hatta dedikodulara göre; bir sosyal medya fenomeninin ünlü basketbolcuya Instagram'dan yolladığı samimi mesajın ortalığı karıştırdığı konuşulmuştu. Ancak Eda Ece'nin son paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı. İşte o paylaşım...

Ayrılık molası bitti! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’i bu kez kupa barıştırdı!

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan güzel oyuncu Eda Ece, uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık olarak ilişki sürdürüyordu.

Ayrılık molası bitti! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’i bu kez kupa barıştırdı!

Defalarca ayrılan ve barışan çifte geçtiğimiz günlerde yine nazar değdi.

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Ayrılık molası bitti! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’i bu kez kupa barıştırdı!

31 yaşındaki güzel oyuncu, bundan yaklaşık 20 gün önce şunları dile getirmişti:

Ayrılık molası bitti! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’i bu kez kupa barıştırdı!

"İişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum.

Ayrılık molası bitti! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’i bu kez kupa barıştırdı!

Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum" demişti.

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