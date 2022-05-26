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Haberler Galeri Ayrılık molası bitti! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barışma sonrası ilk kez görüntülendi!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:58

Ayrılık molası bitti! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barışma sonrası ilk kez görüntülendi!

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile meslektaşı Bige Önal, uzun süredir bir dargın bir barışık şekilde aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koyan, ancak ayrılığa dayanamayarak yeniden birliktelik yaşamaya başlayan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, barışma sonrası ilk kez görüntülendi. Köpeklerini gezdiren çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir projede Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli "Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu. Yakışıklı oyuncuya sevgilisinden ise destek gecikmedi.

Ayrılık molası bitti! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barışma sonrası ilk kez görüntülendi!

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Maral: En Güzel Hikayem' dizisinin setinde tanışarak birliktelik yaşamaya başlayan Aras Bulut İynemli (31) ile Bige Önal (32), altı yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında sessiz sedasız sonlandırmıştı.

Ayrılık molası bitti! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barışma sonrası ilk kez görüntülendi!

Çıkan haberler sonrası sessizliğini koruyan ikili, ekim sonu barışmış ve ilişkilerine bir şans vermişti.

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Ayrılık molası bitti! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barışma sonrası ilk kez görüntülendi!

Birliktelikleri konusunda ketum davranan çiftten Bige Önal, birkaç ay önce Zekeriyaköy'deki bir veterinerde objektiflere yansımıştı.

Ayrılık molası bitti! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barışma sonrası ilk kez görüntülendi!

Telaşlı hareket eden oyuncu, köpeğinin sağlık sorunu yaşadığını söylemişti.

Ayrılık molası bitti! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barışma sonrası ilk kez görüntülendi!

TELAŞLI HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Önal, "İki saat falan tahlil bekleyeceğiz. Ondan sonra da ameliyat olacak. Çok korkuyorum şu an. Çok gergin bir gün geçiriyorum. Bana da ameliyata gireceğini yeni söylediler. Köpeğime bir şey olup olmayacağını bilmediğim için çok endişeliyim" diye konuşmuştu.

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