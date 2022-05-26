Ayrılık molası bitti! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barışma sonrası ilk kez görüntülendi!

Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:58

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile meslektaşı Bige Önal, uzun süredir bir dargın bir barışık şekilde aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koyan, ancak ayrılığa dayanamayarak yeniden birliktelik yaşamaya başlayan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, barışma sonrası ilk kez görüntülendi. Köpeklerini gezdiren çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir projede Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli "Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu. Yakışıklı oyuncuya sevgilisinden ise destek gecikmedi.