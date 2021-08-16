Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in genç sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında ilk kez konuştu! Bomba sözler...

20'li yaşlarından itibaren usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Elif Ada adında bir kızları olan çift, 2 yıllık evliliğin ardından boşanmıştı. Ayşegül Yıldız şimdilerde kızı Elif Ada ile kendisine yepyeni bir hayat kurdu, İbrahim Tatlıses ise kendisinden 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor. Ayşegül Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü isim, Tatlıses'in yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.