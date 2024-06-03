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Haberler Galeri Azeri kızı Günel’i görenler tanıyamadı! Günel Zeynalova'nın değişimi ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 18:13 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 18:17

Azeri kızı Günel’i görenler tanıyamadı! Günel Zeynalova'nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova, yine Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği "Oy Didem" klibiyle hafızalara kazınmıştı. Azeri kızı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşadı. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın paylaşımında bir kez daha değişimi dikkat çekti. İşte merak edenler için Günel Zeynalova'nın son hali…

Azeri kızı Günel’i görenler tanıyamadı! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Geçirdiği estetik operasyonlar sonucu Azeri kızı Günel bambaşka biri olmuştu.''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor.

Azeri kızı Günel’i görenler tanıyamadı! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız.

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Azeri kızı Günel’i görenler tanıyamadı! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. Azeri kızı Günel son olarak, peş peşe paylaşımlarla değişimini birkez daha gözler önüne serdi.

Azeri kızı Günel’i görenler tanıyamadı! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla 13 yaşında şöhreti yakalayan Azeri kızı Günel Zeynalova, son dönemde değişimiyle konuşuluyor.

Azeri kızı Günel’i görenler tanıyamadı! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Günel'i görenler şoke oldu. Sahneye ilk çıktığında 13 yaşında olan Günel'in estetikli son görüntüsü görenleri şoke etti.

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