Giriş Tarihi: 03.06.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
18:17
Azeri kızı Günel’i görenler tanıyamadı! Günel Zeynalova'nın değişimi ağızları açık bıraktı!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova, yine Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği "Oy Didem" klibiyle hafızalara kazınmıştı. Azeri kızı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşadı. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın paylaşımında bir kez daha değişimi dikkat çekti. İşte merak edenler için Günel Zeynalova'nın son hali…