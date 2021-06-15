Azra Akın'ın eşi Atakan Koru'ya aşkla baktığı anlar sosyal medyayı salladı! Azra Akın ve Atakan Koru'nun Balıklı Göl romantizmi!

2002 Türkiye güzeli ve 2002 Miss World Dünya Güzeli Azra Akın, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın, evlendikten sonra Edirne'ye yerleşmişti. Akın, sosyal medyadan yayınladığı yeni yaşamından karelerle hayranlarıyla bağını sürdürüyor. Mutlu evliliğinden bir de Demir adında oğlu olan tescilli güzel, önceki gün ise Şanlıurfa'ya gitti. Balıklıgöl'de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Azra Akın, eşi Atakan Koru'yla romantik bir karesini de hayranlarıyla buluşturdu...