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Haberler Galeri Azra Akın'ın eşi Atakan Koru'ya aşkla baktığı anlar sosyal medyayı salladı! Azra Akın ve Atakan Koru'nun Balıklı Göl romantizmi!
Giriş Tarihi: 15.06.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 10:23

'ın eşi 'ya aşkla baktığı anlar sosyal medyayı salladı! ve Atakan Koru'nun romantizmi!

ve 2002 Miss World Dünya Güzeli , bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. ile 2017 yılında nikah masasına oturan , evlendikten sonra Edirne'ye yerleşmişti. Akın, sosyal medyadan yayınladığı yeni yaşamından karelerle hayranlarıyla bağını sürdürüyor. Mutlu evliliğinden bir de Demir adında oğlu olan tescilli güzel, önceki gün ise Şanlıurfa'ya gitti. Balıklıgöl'de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Azra Akın, eşi Atakan Koru'yla romantik bir karesini de hayranlarıyla buluşturdu...

Azra Akın'ın eşi Atakan Koru'ya aşkla baktığı anlar sosyal medyayı salladı! Azra Akın ve Atakan Koru'nun Balıklı Göl romantizmi!

ve 2002 Miss World Dünya Güzeli , bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. ile 2017 yılında nikah masasına oturan , evlendikten sonra Edirne'ye yerleşmişti.

Azra Akın'ın eşi Atakan Koru'ya aşkla baktığı anlar sosyal medyayı salladı! Azra Akın ve Atakan Koru'nun Balıklı Göl romantizmi!

Akın, sosyal medyadan yayınladığı yeni yaşamından karelerle hayranlarıyla bağını sürdürüyor.

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Azra Akın'ın eşi Atakan Koru'ya aşkla baktığı anlar sosyal medyayı salladı! Azra Akın ve Atakan Koru'nun Balıklı Göl romantizmi!

Mutlu evliliğinden bir de Demir adında oğlu olan tescilli güzel, yakında açıklayacağını söylediği bir sürpriz için Şanlıurfa'ya gitti.

Azra Akın'ın eşi Atakan Koru'ya aşkla baktığı anlar sosyal medyayı salladı! Azra Akın ve Atakan Koru'nun Balıklı Göl romantizmi!

Yanında eşi da vardı. Şehri birlikte ziyaret ettikleri grupla tekneye binip Halfeti'yi de gördüler.

Azra Akın'ın eşi Atakan Koru'ya aşkla baktığı anlar sosyal medyayı salladı! Azra Akın ve Atakan Koru'nun Balıklı Göl romantizmi!

ve eşi Şanlıurfa'nın ünlü Balıklıgöl'üne de uğradı. Çift burada romantik anlar yaşadı.

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