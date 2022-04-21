Giriş Tarihi: 21.04.2022 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
14:42
Baba adayı Selahattin Paşalı Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden gitti! Bakın kızına hangi ismi verecek...
Son olarak "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisiyle dijital ekranda boy gösteren ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, Lara Tümer ile iki yıllık birlikteliğini geçen günlerde nikah masasına taşıdı. Hamile sevgilisiyle dünyaevine giren Selahattin Paşalı, şimdilerde bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Kız bebek babası olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu, İstanbul Film Festivali'nin ödül töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bebeğine vereceği ismi açıklayan Selahattin Paşalı'nın, isim konusunda meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'dan esinlendiği ortaya çıktı. İşte Selahattin Paşalı ile Lara Tümer'in kızlarına verecekleri isim...