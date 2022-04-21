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Haberler Galeri Baba adayı Selahattin Paşalı Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden gitti! Bakın kızına hangi ismi verecek...
Giriş Tarihi: 21.04.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 14:42

Baba adayı Selahattin Paşalı Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden gitti! Bakın kızına hangi ismi verecek...

Son olarak "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisiyle dijital ekranda boy gösteren ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, Lara Tümer ile iki yıllık birlikteliğini geçen günlerde nikah masasına taşıdı. Hamile sevgilisiyle dünyaevine giren Selahattin Paşalı, şimdilerde bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Kız bebek babası olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu, İstanbul Film Festivali'nin ödül töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bebeğine vereceği ismi açıklayan Selahattin Paşalı'nın, isim konusunda meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'dan esinlendiği ortaya çıktı. İşte Selahattin Paşalı ile Lara Tümer'in kızlarına verecekleri isim...

Baba adayı Selahattin Paşalı Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Bakın kızına hangi ismi verecek...

"Aşk 101" dizisiyle adını geniş bir kitlelere duyuran Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı.

Baba adayı Selahattin Paşalı Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Bakın kızına hangi ismi verecek...

Genç yaşta şöhreti yakalayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu.

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Baba adayı Selahattin Paşalı Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Bakın kızına hangi ismi verecek...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı.

Baba adayı Selahattin Paşalı Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Bakın kızına hangi ismi verecek...

"PERA PALAS'TA GECE YARISI'NIN DEVAMI GELECEK"

Törende Gazete Magazin'e açıklamalar yapan oyuncu, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında şunları söyledi:

Baba adayı Selahattin Paşalı Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Bakın kızına hangi ismi verecek...

"Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazi olmak için beni motive eder" dedi.

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