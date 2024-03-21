Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
13:54
"Baba olmak çok yakıştı" Kaan Urgancıoğlu minik oğlu Ardıç ve eşi ile gezmelerde! Ardıç bakın kime benziyor...
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz haziran ayında Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti. Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle de milyonların beğenisini kazandı. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve Kaan Urgancıoğlu son olarak minik oğlu Ardıç ve eşi ile Emirgan'da objektiflere yansıdı. Oğlu Ardıç ile ilgili duygularını da dile getiren yakışıklı oyuncu "Anlatılmaz yaşanır" derken oğlu Ardıç'ın kime benzediğini de açıkladı... Bakın Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun minik oğlu Ardıç kime benziyormuş...