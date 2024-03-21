"Baba olmak çok yakıştı" Kaan Urgancıoğlu minik oğlu Ardıç ve eşi ile gezmelerde! Ardıç bakın kime benziyor...

Yargı'nın Savcı Ilgız'ı Kaan Urgancıoğlu son olarak minik oğlu Ardıç ve eşi ile Emirgan'da objektiflere yansıdı. Oğlu Ardıç ile ilgili duygularını da dile getiren yakışıklı oyuncu "Anlatılmaz yaşanır" derken oğlu Ardıç'ın kime benzediğini de açıkladı... Bakın Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun minik oğlu Ardıç kime benziyormuş...