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Haberler Galeri "Baba olmak çok yakıştı" Kaan Urgancıoğlu'dan minik oğlu Ardıç ile yeni poz! Ardıç bakın kime benziyor...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 12:03

"Baba olmak çok yakıştı" Kaan Urgancıoğlu'dan minik oğlu Ardıç ile yeni poz! Ardıç bakın kime benziyor...

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle milyonların beğenisini kazandı. Son olarak dizisi Yargı final yapan Kaan Urgancıoğlu şimdilerde ailesi ile zaman geçirmenin keyfini sürüyor. Kaan Urgancıoğlu'ndan son olarak minik oğlu Ardıç ile bahçe pozu geldi. Kaan Urgancıoğlu'nun oğlu ile sevimli pozuna "Baba olmak çok yakıştı" yorumları geldi. Bakın Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun minik oğlu Ardıç kime benziyormuş...

Baba olmak çok yakıştı Kaan Urgancıoğlu’dan minik oğlu Ardıç ile yeni poz! Ardıç bakın kime benziyor...

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz yıl 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.

Baba olmak çok yakıştı Kaan Urgancıoğlu’dan minik oğlu Ardıç ile yeni poz! Ardıç bakın kime benziyor...

Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı.

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Baba olmak çok yakıştı Kaan Urgancıoğlu’dan minik oğlu Ardıç ile yeni poz! Ardıç bakın kime benziyor...

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle de milyonların beğenisini kazandı.

Baba olmak çok yakıştı Kaan Urgancıoğlu’dan minik oğlu Ardıç ile yeni poz! Ardıç bakın kime benziyor...

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de hayranlarının markajında.

Baba olmak çok yakıştı Kaan Urgancıoğlu’dan minik oğlu Ardıç ile yeni poz! Ardıç bakın kime benziyor...

Dizisi Yargı final yapan Kaan Urgancıoğlu şimdilerde ailesi ile zaman geçirmenin keyfini sürüyor.

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