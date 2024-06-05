Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
12:03
"Baba olmak çok yakıştı" Kaan Urgancıoğlu'dan minik oğlu Ardıç ile yeni poz! Ardıç bakın kime benziyor...
Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle milyonların beğenisini kazandı. Son olarak dizisi Yargı final yapan Kaan Urgancıoğlu şimdilerde ailesi ile zaman geçirmenin keyfini sürüyor. Kaan Urgancıoğlu'ndan son olarak minik oğlu Ardıç ile bahçe pozu geldi. Kaan Urgancıoğlu'nun oğlu ile sevimli pozuna "Baba olmak çok yakıştı" yorumları geldi. Bakın Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun minik oğlu Ardıç kime benziyormuş...