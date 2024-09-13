Giriş Tarihi: 13.09.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
10:23
Babası Reha Muhtar annesi şarkıcı Nilüfer oldu! Daha 4 aylıkken evlat edindikleri Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında güzel bir genç kız!
Ünlü gazeteci Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer, yıllar önce mutlu bir birliktelik yaşamıştı. Ünlü çiftin büyük uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindikleri Ayşe Nazlı, artık 24 yaşında güzeller güzeli bir genç kız oldu. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ayşe Nazlı'nın son hali…