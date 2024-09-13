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Haberler Galeri Babası Reha Muhtar annesi şarkıcı Nilüfer oldu! Daha 4 aylıkken evlat edindikleri Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında güzel bir genç kız!
Giriş Tarihi: 13.09.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:23

Babası Reha Muhtar annesi şarkıcı Nilüfer oldu! Daha 4 aylıkken evlat edindikleri Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında güzel bir genç kız!

Ünlü gazeteci Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer, yıllar önce mutlu bir birliktelik yaşamıştı. Ünlü çiftin büyük uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindikleri Ayşe Nazlı, artık 24 yaşında güzeller güzeli bir genç kız oldu. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ayşe Nazlı'nın son hali…

Babası Reha Muhtar annesi şarkıcı Nilüfer oldu! Daha 4 aylıkken evlat edindikleri Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında güzel bir genç kız!

Yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdi 24 yaşında… Hem güzelliğiyle hem de aldığı eğitimlerle adından söz ettiriyor. İşte Ayşe Nazlı'nın merak edilen son hali…

Babası Reha Muhtar annesi şarkıcı Nilüfer oldu! Daha 4 aylıkken evlat edindikleri Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında güzel bir genç kız!

Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya olan sevgisini her defasında ortaya koyuyor.

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Babası Reha Muhtar annesi şarkıcı Nilüfer oldu! Daha 4 aylıkken evlat edindikleri Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında güzel bir genç kız!

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı 24 yaşında...

Babası Reha Muhtar annesi şarkıcı Nilüfer oldu! Daha 4 aylıkken evlat edindikleri Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında güzel bir genç kız!

Sosyal medyadan kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topladı...

Babası Reha Muhtar annesi şarkıcı Nilüfer oldu! Daha 4 aylıkken evlat edindikleri Ayşe Nazlı şimdi 24 yaşında güzel bir genç kız!

İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti.

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