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Haberler Galeri Babası Tamer Karadağlı annesi güzel oyuncu Arzu Balkan! 18 yaşına basan Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 10:49

Babası Tamer Karadağlı annesi güzel oyuncu Arzu Balkan! 18 yaşına basan Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı olarak da yıllar içinde pek çok başarılı projede yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı da ilgi odağı oldu. Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan kızları Zeyno'nun doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kareler ile kutladı. 18 yaşına basan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Annesi Arzu Balkan ile pozunu görenler Zeyno'yu annesine çok benzetirken yorumlarda 'tıpkı babası' diyen de oldu... İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...

Babası Tamer Karadağlı annesi güzel oyuncu Arzu Balkan! 18 yaşına basan Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

57 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı 18 yaşına bastı...

Babası Tamer Karadağlı annesi güzel oyuncu Arzu Balkan! 18 yaşına basan Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Tamer Karadağlı'nın özel hayatı da hayranlarının markajında...

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Babası Tamer Karadağlı annesi güzel oyuncu Arzu Balkan! 18 yaşına basan Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostalji kare ile kutlayan Tamer Karadağlı ilgi odağı oldu.

Babası Tamer Karadağlı annesi güzel oyuncu Arzu Balkan! 18 yaşına basan Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü.

Babası Tamer Karadağlı annesi güzel oyuncu Arzu Balkan! 18 yaşına basan Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

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