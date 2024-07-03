Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
10:49
Babası Tamer Karadağlı annesi güzel oyuncu Arzu Balkan! 18 yaşına basan Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı olarak da yıllar içinde pek çok başarılı projede yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı da ilgi odağı oldu. Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan kızları Zeyno'nun doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kareler ile kutladı. 18 yaşına basan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Annesi Arzu Balkan ile pozunu görenler Zeyno'yu annesine çok benzetirken yorumlarda 'tıpkı babası' diyen de oldu... İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...