"Babasının kopyası" yorumları yağdı! İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada kocaman oldu! Annesi Ayşegül Yıldız ile pozlarına beğeni yağdı!

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses son paylaşımı ile yine ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu. Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti. İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş, herkesi ağlatmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses hafta sonunda annesi Ayşegül Yıldız ile doyasıya eğlendi. Anne-kızın pozlarına beğeni yağdı. İşte geçtiğimiz aylarda 10 yaşına basan İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'in son hali...