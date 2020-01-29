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  • Babil dizisi oyuncusu Nur Fettahoğlu makyaj güzeli olanları çatlattı! Babil'in Eda'sı Nur Fettahoğlu makyajsız hali ile tam not aldı...

dizisi oyuncusu makyaj güzeli olanları çatlattı! makyajsız hali ile tam not aldı...

dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncu sosyal medyanın markajında. olarak izleyiciyle buluşan Nur Fettahoğlu Instagramda da son derece popüler. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Nur Fettahoğlu'nu 1.5 milyon kişi takip ediyor. ile merak edilirken beğenilen oyuncusu Nur Fettahoğlu objektiflere makyajsız yakalandı. Makyaj güzeli olanları kıskandıracak doğal güzelliği ile dikkat çeken Nur Fettahoğlu hesabından da sık sık makyajsız fotoğraflarını paylaşıyor. arasında yer alan beğeni topladı. İşte Nur Fettahoğlu'nun makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 17:07

dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncu sosyal medyanın markajında. olarak izleyiciyle buluşan Nur Fettahoğlu Instagramda da son derece popüler. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Nur Fettahoğlu'nu 1.5 milyon kişi takip ediyor. ile merak edilirken beğenilen oyuncusu Nur Fettahoğlu objektiflere makyajsız yakalandı. Makyaj güzeli olanları kıskandıracak doğal güzelliği ile dikkat çeken Nur Fettahoğlu hesabından da sık sık makyajsız fotoğraflarını paylaşıyor. arasında yer alan beğeni topladı. İşte Nur Fettahoğlu'nun makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ...

LEYLA LYDIA TUĞUTLU

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