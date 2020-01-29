Babil dizisi oyuncusu Nur Fettahoğlu makyaj güzeli olanları çatlattı! Babil'in Eda'sı Nur Fettahoğlu makyajsız hali ile tam not aldı...

Babil dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncu Nur Fettahoğlu sosyal medyanın markajında. Babil'in Eda'sı olarak izleyiciyle buluşan Nur Fettahoğlu Instagramda da son derece popüler. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Nur Fettahoğlu'nu 1.5 milyon kişi takip ediyor. Babil 3. bölümü ile merak edilirken beğenilen oyuncusu Nur Fettahoğlu objektiflere makyajsız yakalandı. Makyaj güzeli olanları kıskandıracak doğal güzelliği ile dikkat çeken Nur Fettahoğlu sosyal medya hesabından da sık sık makyajsız fotoğraflarını paylaşıyor. Babil'in oyuncuları arasında yer alan Nur Fettahoğlu'nun makyajsız hali beğeni topladı. İşte Babil dizisi oyuncusu Nur Fettahoğlu'nun makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...