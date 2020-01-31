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  • Babil’in Egemen’i Ozan Güven’nin gerçek hayattaki oğlu Ali Ateş’i görenler hayret ediyor! Babil’de tehlikeli oyun başladı!

’in ’i ’nin gerçek hayattaki oğlu ’i görenler hayret ediyor! Babil’de tehlikeli oyun başladı!

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi 3. bölümüyle 31 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Babil'in 'i hayranları tarafında ilgi ile takip ediliyor. Ünlü oyuncunun hayatını merak konusu oldu. Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde 'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezundur. İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı. 2005 yılında, dizisi sırasında tanıştığı yönetmen ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten isminde oğlu bulunmaktadır. Birçok kişi Güven'in çocuğu olduğunu bilmiyordu. Ali Ateş'i görenler çok şaşırıyor. İşte merak edenler için Babil'in Egemen'i Ozan Güven'in ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Giriş Tarihi: 31.01.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 09:25

, , , Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı 'in 3. bölümü çarpıcı gelişmelerle ekranlara geliyor. 31 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan Babil dizisinin 3. bölümünde, Tehlikeli oyun başladı! Deniz için zaman azalırken İrfan ve ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay'la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor. Ayşe, Süleyman'la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan'ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe'yi kıskacına alıyor. İlay'ın hırsı ve Eda'nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Babil'in Egemen'i Ozan Güven'in gerçek hayattaki oğlu 'i görenler adeta şoke oluyor. Güven'in oğlu Ali Ateş'i yanında görenler kardeşi sanıyor. Abi kardeş gibi görünen baba oğul görenleri hayret ettiriyor. İşte Ozan Güven'in oğlu Ali Ateş ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL

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ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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