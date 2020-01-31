Babil’in Egemen’i Ozan Güven’nin gerçek hayattaki oğlu Ali Ateş’i görenler hayret ediyor! Babil’de tehlikeli oyun başladı!

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Babil dizisi 3. bölümüyle 31 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Babil'in Egemen'i Ozan Güven hayranları tarafında ilgi ile takip ediliyor. Ünlü oyuncunun hayatını merak konusu oldu. Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezundur. İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı. 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır. Birçok kişi Güven'in çocuğu olduğunu bilmiyordu. Ali Ateş'i görenler çok şaşırıyor. İşte merak edenler için Babil'in Egemen'i Ozan Güven'in ve diğer ünlü isimlerin çocukları…