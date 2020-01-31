Babil’in Egemen’i Ozan Güven’nin gerçek hayattaki oğlu Ali Ateş’i görenler hayret ediyor! Babil’de tehlikeli oyun başladı!

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in 3. bölümü çarpıcı gelişmelerle ekranlara geliyor. 31 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan Babil dizisinin 3. bölümünde, Tehlikeli oyun başladı! Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay'la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor. Ayşe, Süleyman'la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan'ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe'yi kıskacına alıyor. İlay'ın hırsı ve Eda'nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Babil'in Egemen'i Ozan Güven'in gerçek hayattaki oğlu Ali Ateş'i görenler adeta şoke oluyor. Güven'in oğlu Ali Ateş'i yanında görenler kardeşi sanıyor. Abi kardeş gibi görünen baba oğul görenleri hayret ettiriyor. İşte Ozan Güven'in oğlu Ali Ateş ve diğer ünlü isimlerin çocukları…