Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:22
Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy’un tatlı oğlu “Maşallah” dedirtti! Boncuk gözlü Cem bakın kime benziyor!
Son günlerde 'Bahar' dizisinde canlandırdığı Evren Yalkın, karakteriyle gündemden olan Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu. 42 yaşındaki oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz 2019 yılında oğulları Cem'i kucaklarına aldılar. Buğra Gülsoy'un oğlu gündeme geldi. Sarı saçları ve mavi gözleriyle daha çok annesine benzeyen Cem, sevimli halleriyle dikkati çekti. İşte Buğra Gülsoy'un tatlı oğlu Cem Gülsoy…