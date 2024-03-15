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Haberler Galeri Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy’un tatlı oğlu “Maşallah” dedirtti! Boncuk gözlü Cem bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:22

Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy’un tatlı oğlu “Maşallah” dedirtti! Boncuk gözlü Cem bakın kime benziyor!

Son günlerde 'Bahar' dizisinde canlandırdığı Evren Yalkın, karakteriyle gündemden olan Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu. 42 yaşındaki oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz 2019 yılında oğulları Cem'i kucaklarına aldılar. Buğra Gülsoy'un oğlu gündeme geldi. Sarı saçları ve mavi gözleriyle daha çok annesine benzeyen Cem, sevimli halleriyle dikkati çekti. İşte Buğra Gülsoy'un tatlı oğlu Cem Gülsoy

Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy’un tatlı oğlu “Maşallah” dedirtti! Boncuk gözlü Cem bakın kime benziyor!

42 yaşındaki Buğra Gülsoy, son günlerde Bahar dizisiyle gündeme geliyor. Yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu.

Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy’un tatlı oğlu “Maşallah” dedirtti! Boncuk gözlü Cem bakın kime benziyor!

Başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, Bahar dizisinde Evren hoca karakteriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy’un tatlı oğlu “Maşallah” dedirtti! Boncuk gözlü Cem bakın kime benziyor!

Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti.

Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy’un tatlı oğlu “Maşallah” dedirtti! Boncuk gözlü Cem bakın kime benziyor!

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile evliliğinden olan oğlu Cem ile sık sık paylaşımlar yapıyor.

Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy’un tatlı oğlu “Maşallah” dedirtti! Boncuk gözlü Cem bakın kime benziyor!

Oyuncu Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çifti geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandırmıştı.

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