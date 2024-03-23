Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın altın saçlı kızı Mavi kalpleri ısıttı! 43 yaşındaki Demet Evgar’ın kızı Mavi ile paylaşımı “Maşallah’ dedirtti!

Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, son olarak setten bazı anlarını ve kızı Mavi ile makyaj yaptığı eğlenceli anları paylaştı. Demet Evgar, 'Bahar' olarak hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı! Güzel oyuncu yeni rolü ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.