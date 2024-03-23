Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın altın saçlı kızı Mavi kalpleri ısıttı! 43 yaşındaki Demet Evgar’ın kızı Mavi ile paylaşımı “Maşallah’ dedirtti!
Giriş Tarihi: 23.03.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 15:39

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın altın saçlı kızı Mavi kalpleri ısıttı! 43 yaşındaki Demet Evgar’ın kızı Mavi ile paylaşımı “Maşallah’ dedirtti!

Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başaran Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar özel hayatı ile de merak konusu oldu. Demet Evgar'ın kızıyla yaptığı paylaşım kalpleri ısıttı. Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü! Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar yeni rolü ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti! Bahar'ın güzel oyuncusu Demet Evgar altın saçlı kızı Mavi ile paylaşım yaptı. Tatlı Mavi, annesine çekim öncesinde makyaj yaptı. İşte Bahar'ın güzel başrolü Demet Evgar'ın beğeni yağan paylaşımı...

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın altın saçlı kızı Mavi kalpleri ısıttı! 43 yaşındaki Demet Evgar’ın kızı Mavi ile paylaşımı “Maşallah’ dedirtti!

Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, son olarak setten bazı anlarını ve kızı Mavi ile makyaj yaptığı eğlenceli anları paylaştı. Demet Evgar, 'Bahar' olarak hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı! Güzel oyuncu yeni rolü ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın altın saçlı kızı Mavi kalpleri ısıttı! 43 yaşındaki Demet Evgar’ın kızı Mavi ile paylaşımı “Maşallah’ dedirtti!

Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işleniyor.. Dizi de Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın altın saçlı kızı Mavi kalpleri ısıttı! 43 yaşındaki Demet Evgar’ın kızı Mavi ile paylaşımı “Maşallah’ dedirtti!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü!

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın altın saçlı kızı Mavi kalpleri ısıttı! 43 yaşındaki Demet Evgar’ın kızı Mavi ile paylaşımı “Maşallah’ dedirtti!

Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyayı getirdikten sonra bir süre projelerden uzak duruyordu. Ünlü isim Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ile dizi setlerine döndü.

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın altın saçlı kızı Mavi kalpleri ısıttı! 43 yaşındaki Demet Evgar’ın kızı Mavi ile paylaşımı “Maşallah’ dedirtti!

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

SON DAKİKA