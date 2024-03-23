Giriş Tarihi: 23.03.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
15:39
Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın altın saçlı kızı Mavi kalpleri ısıttı! 43 yaşındaki Demet Evgar’ın kızı Mavi ile paylaşımı “Maşallah’ dedirtti!
Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başaran Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar özel hayatı ile de merak konusu oldu. Demet Evgar'ın kızıyla yaptığı paylaşım kalpleri ısıttı. Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü! Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar yeni rolü ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti! Bahar'ın güzel oyuncusu Demet Evgar altın saçlı kızı Mavi ile paylaşım yaptı. Tatlı Mavi, annesine çekim öncesinde makyaj yaptı. İşte Bahar'ın güzel başrolü Demet Evgar'ın beğeni yağan paylaşımı...